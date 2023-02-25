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Çimento ve demire rekor zam. Depremi fırsat bildiler

Depremler sonrası afetzedeler için yüz binlerce konut ihtiyacı ortaya çıkınca fırsatçılar sahneye çıktı. Çimento ve demir fiyatlarına büyük zam yapıldı. Sektör temsilcileri enerji ve döviz aynı yerde duruyor. Maliyet artmadı. Bu zamlar ne?” diyerek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 08:07
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Çimento ve demire rekor zam

Çimento ve demire rekor zam. Depremi fırsat bildiler
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11 ilimizi vuran depremler sonrası bütün dünya, afetzedelerin elinden tutmak için harekete geçerken, ülkemizde bazı fırsatçılara gün doğdu. 

Kiraları 3’e katlayanlar büyük tepki çekerken, yüz binlerce kalıcı konut için temel ihtiyaçlardan olan çimento ve demirde de artışlar birbirini izledi. Çimento ve demir fiyatını, iki haftada büyük zam yapıldı.  

Hazır Beton Birliği, bu konuda "Enerji fiyatı artmadı, döviz yerinde sayıyor, zam için sebep yok." açıklamasını yaptı. En yetkili, sektörün içindeki kurumların yaptıkları açıklamalarla sahadaki uygulamalar birbiri ile çelişiyor.

Çünkü şubat ayı başında 1.520 lira olan C20 hazır betonun metreküp fiyatı, 1.650 liraya yükseldi. C45  betonun fiyatı 1.620 liradan 1.740 liraya çıktı.
Hazır betonun ham maddesi çimento. Çimentonun 50 kilogramlık torba fiyatı 95 liradan 114 liraya yükseldi.  

24 Ocak’ta Q10 tipi demirin tonu 16 bin 200 lirayken bugün 17 bin 600 lira. Q12-Q32 arası olarak nitelendirilen demirin fiyatı 15 bin 800 liradan 17 bin 100 liraya yükseldi. 

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