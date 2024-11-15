Çimentonun Yenilikçi Kullanımları Ödüllendirildi

Çimento sektörünün köklü kuruluşu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) “Geleceğe Sağlam Adımlarla” mottosuyla 60 yıldır; hukuk ve endüstri ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim, araştırma/istatistik ve mesleki yeterlilik alanındaki proje ve faaliyetleri ile üyelerinin çalışma hayatının gelişimine katkı sunmaktadır.

ÇEİS’in 60. Kuruluş Yıldönümü ve ÇEİS Yapı Tasarım Yarışması 2023’ün Ödül Töreni için Ankara’da düzenlenen etkinliğe, ÇEİS Yönetim Kurulu ve üye fabrikaların genel müdürleri ile sektöre emek veren değerli paydaşlar, Yapı Tasarım Yarışması’nın jüri üyeleri ve ödül alan yarışmacıları katılmıştır. 14 Kasım 2024 tarihinde Anıtkabir ziyaretiyle başlayan program, Yapı Tasarım Yarışması 2023 sergisi ve ödül töreni ile devam etmiş ve 60. Yıl Kutlama Yemeği ile sona ermiştir.

ÇEİS’in 60. Kuruluş yılı için açıklamalarda bulunan ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu; “Sendikamızın sektöre kattığı değer ve vizyon, aynı zamanda ülkemizin gelişimi için de büyük önem taşıyor. Bu bilinçle 60 yıllık tecrübemizi daha güçlü bir şekilde geleceğe aktarmak ve sektörümüzü geleceğe hazırlamak için çok kıymetli adımlar atıyoruz.

Çimento sektörünün ülkemizdeki 110 yıllık tarihinin 60 yılına tanıklık etmiş olan ÇEİS, sektörün gelişimi ve refahı için çaba sarf eden, projeler geliştiren, sektöre ciddi anlamda yol gösteren bir kurum olmuştur. Üyelerine sağladığı eşsiz eğitim ve gelişim imkanları, belgeli işgücünün temini ve nitelikli gençleri sektöre çekme çabaları, sektörde tesis ettiği sosyal diyalog köprüsü ve geliştirdiği katma değeri yüksek projelerle üstlendiği görevi layığıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir” dedi.

ÖDÜL TÖRENİNDE TOPLAM 14 ÖDÜL DAĞITILDI

2023 yılında, “Kamusal Alanda Bir Arada” teması ile kamusal fayda sağlayacak tasarımların ön plana çıkmasını hedefleyen yarışmaya, öğrenci ve profesyonel kategorilerinde toplam 139 proje başvurdu.

Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede, profesyonel kategoride Kürşad Keçeci, Resul Ekrem Zengin, Doğukan Cengiz; 58 projenin arasından sunduğu yenilikçi yaklaşım ile jürinin en beğendiği proje olan ÇARK projesi ile birincilik ipini göğüsledi. Kategorinin ikincilik ödülü, Yadigar Esin Esen’in Açık Meclis projesinin olurken, kategorinin üçüncülük ödülü Bahadır Asım’ın SYMBIOSIS projesine verildi. DERZ, Kaleydoskop, Kamusal Alanda Akupunktur ve Sustainable Dissolve projeleri ise kategorinin Eşdeğer Mansiyon ödüllerini almaya hak kazandı.

Öğrenci kategorisinde ise Sude Turan, Kayra Suner ve Tugay Tuncay Can’ın, Harmoni projesi birincilik ödülüne layık görüldü. İkincilik ödülünün sahibi (Con)Create projesiyle Khusniddin Khakimov, Berkay Aksu ve Abyan Muhammad Fikri’nin oldu. Kategorinin üçüncülük ödülü, Muhammed Esad Gündoğdu, Berrenur Yalçın ve Senay Özsaydı’nın Midsommar isimli projesine gitti. Öte yandan, AlgCrete, Esnek Beton, Orantes ve Pulse projeleri Eşdeğer Mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.

Ödül töreninde yarışma süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu; “Çimento ve beton becerikli ellerde çok estetik, yenilikçi ve sıra dışı formlara evrilebiliyor. Böylelikle hayatımızı ciddi anlamda kolaylaştırabiliyor. Biz de ÇEİS olarak üçüncü dönemini tamamladığımız yarışma ile geleceğe yön verecek çevreci, güçlü ve yenilikçi tasarımları yarışmacılarla birlikte keşfetmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı yarışmamızda ödüle layık görülen projelerin sahiplerini huzurlarınızda bir kez daha gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Jüri Üyelerimize de yarışma boyunca verdikleri kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum” dedi.

Yapı Tasarım Yarışması ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.yapitasarimyarismasi.com/ adresinden ulaşılabiliyor.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) hakkında:

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), üyelerinin çalışma ilişkilerinde; haklarını korumak ve geliştirmek, üyelerinin verimli çalışmalarına destek olmak, toplu iş sözleşmesi süreçlerini yönetmek, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir işveren sendikasıdır. ÇEİS, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları faaliyetleriyle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, meslek standartları ve mesleki yeterlilikler ile istatistik faaliyetlerini yürütmektedir. Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin %95’inin üyesi bulunduğu ÇEİS, bugün, 34 kuruluşa bağlı 66 tesisi yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda platformda temsil etmektedir.