Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ifadesinin kısaltması olan CİMER’e başvuran vatandaşlar istek ve şikayetlerinin takibini e-devlet üzerinden yapabilir. Peki, CİMER nedir? CİMER başvurusu nasıl yapılır?

CİMER başvurusu ile vatandaşlar istek, öneri, şikayet, ihbar ve bilgi edinme başvuruları gerçekleştirebiliyorlar. CİMER üzerinden alınan başvurular değerlendirilerek ilgili kuruma aktarılıyor. Burada yapılan değerlendirmenin ardından başvuru sahibine gerekli yanıt sağlanıyor.

CİMER NEDİR?

CİMER, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi” ifadesinin kısaltmasıdır. Anayasa tarafından güvence altına alınan dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda yürütülmektedir.

CİMER, elektronik sistemin adı olup yapılan başvurular sistemde kayıtlı yaklaşık 60 bin idari birimden ilgili olan kamu kuruluşuna gönderilerek işleme alınır ve yine işleme alan kurum tarafından cevaplanır. CİMER, dilekçe ve bilgi edinme haklarının kullanımının yanı sıra “katılımcı yönetim” anlayışı çerçevesinde kamu politikalarına yönelik her türlü görüş ve önerinizi de iletebileceğiniz bir platformdur.

CİMER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler direkt olarak e-devlet üzerinden giriş yapabilir ya da “cimer.gov.tr” internet adresinden TC kimlik numarası, ad, soyad, annesinin evlenmeden önceki soyadı, kimlik seri no ve cep telefonu bilgilerini girerek başvuru sayfasına gelebilirler.

Başvuru sayfasına gelinmesinin ardından başvuruda bulunacak kişinin istek, öneri, şikayet, ihbar ve bilgi edinme haklarından hangisini talep ettikleri soruluyor. Buradaki kutucuk işaretlenerek gerekli diğer bilgiler girildikten sonra başvuru konusunun yer alacağı sayfaya geçiliyor.

Son olarak başvurunun içeriği ile ilgili metin alınıyor ve kişini talep ya da şikayetine konu olan bilgiler isteniyor. Burada yapılan değerlendirme sonrası talepler ilgili kamu kurumlarına iletiliyor.

Başvuruda bulunan kişi yine CİMER ya da e-devlet üzerinden başvuru numarasını girerek yapmış olduğu başvurunun hangi aşamada olduğunu takip edebiliyor. Başvurular kurumun yoğunluğuna göre birkaç gün içerisinde yanıtlanıyor. Genellikle en fazla 14 iş günü içerisinde bir işlem gerçekleştirilmiş oluyor.