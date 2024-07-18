CİMER'e sağanak gibi şikayet yağdı. Bu ödemelerinizi geri alabileceksiniz

"VELİLER ÜCRETLERİ ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİL"

Bu noktada aslında vatandaşlarımızın, velilerimizin bilmesi gereken hakları var. Çünkü hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel öğretim kurumları yönetmeliği, hem de Tüketicinin Koruması Hakkındaki Kanun'un 6'ncı maddesi bize diyor ki 'Bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satışına bağlanamaz.' Yani veliler öğrencilerini özel okula gönderiyor diye bu ücretleri ödemek zorunda değil. Kitapların, kırtasiyelerin ya da kıyafetlerin, servis ücretlerinin alınması velilerin tercihine bağlı. Velilerimiz, yumuşak karnı olan çocuklarının herhangi bir şekilde mobbinge maruz kalmaması adına bu ücretleri maalesef ödemek durumunda kalıyorlar" diye konuştu.