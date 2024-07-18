CİMER'e sağanak gibi şikayet yağdı. Bu ödemelerinizi geri alabileceksiniz

CİMER'e sağanak gibi şikayet yağdı. Bu ödemelerinizi geri alabileceksiniz
Düzenleme: Kaynak: DHA

Milyonlarca veliyi ilgilendiren kritik detay ortaya çıktı.

1/11
CİMER'e sağanak gibi şikayet yağdı. Bu ödemelerinizi geri alabileceksiniz 1

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) özel okullarda ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının kullanılmasına ilişkin yönetmeliğine rağmen, özel okullar yeni eğitim yılı öncesinde velilerden 40-50 bin TL gibi yüksek miktarlarda kitap ücreti talep etmeye başladı.

2/11
CİMER'e sağanak gibi şikayet yağdı. Bu ödemelerinizi geri alabileceksiniz 2

GERİ ÖDEME ALABİLİRLER

Veliler bu duruma tepki göstererek, Bakanlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve CİMER'e başvurup şikayette bulundu. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, "Bir mal veya hizmetin satışı, başka bir mal veya hizmetin satışına bağlanamaz. Veliler bu ücretleri ödemek zorunda değiller, ödeseler dahi çocukları mezun olduktan sonra 10 yıl geriye dönük dava açabilirler" şeklinde konuştu.

3/11
CİMER'e sağanak gibi şikayet yağdı. Bu ödemelerinizi geri alabileceksiniz 3

16 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren özel okullarda bakanlık tarafından ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının kullanılmasını zorunlu hale getirdi.

4/11
CİMER'e sağanak gibi şikayet yağdı. Bu ödemelerinizi geri alabileceksiniz 4

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni düzenleme çerçevesinde, tüm özel okullara öğrenci sayısına göre ders kitaplarını ücretsiz olarak gönderecek ve bu kitapların kullanımını denetleyecek. Ders kitabını kullanmayan özel okullara, idari para cezasının yanı sıra kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar varan kademeli cezai işlemler uygulanabilecek.

5/11
CİMER'e sağanak gibi şikayet yağdı. Bu ödemelerinizi geri alabileceksiniz 5

Bu yönetmeliğe rağmen, yeni eğitim yılı öncesinde velilerden fahiş oranda kitap ücreti talep edilmeye başlandı. Bazı veliler, Bakanlık ve Milli Eğitim müdürlükleri ile CİMER'e başvurup şikayette bulundu. Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci, yönetmeliğe rağmen özel okulların velilerden 40-50 bin liraya ulaşan fahiş oranda kitap ücreti talep ettiklerini söyleyerek, MEB'in söz konusu yönetmeliği 16 Şubat'ta çıkardığını ve özel okulların buna uymayacağını en başından belli ettiklerini ifade etti.

6/11
CİMER'e sağanak gibi şikayet yağdı. Bu ödemelerinizi geri alabileceksiniz 6

"DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLAR"

Deveci, "MEB bu yönetmeliği 16 Şubat'ta çıkardı ve özel okullar aslında buna uymayacağını el altından gösterdi. Çünkü kayıtlar başlar başlamaz özel okullar, kaynak kitapları için, İngilizce kitapları için ve diğer masraflar için fahiş fiyatlar istedi. Özel okullara dağıtılan ders kitapları yıllardır hiçbir şekilde kapağı açılmadan geri dönüşüme gönderiliyor. Servis ücretleri, yemek ücretleri, kitap ücretleri, zaten özel okul ücretleri de çok yüksek. Dudak uçuklatan rakamlar, ünlü bilinen özel okullarda rakamlar 1 milyona yaklaşmış durumda. 200 bin TL ile 1 milyon TL arasında özel okul kayıt rakamları değişiyor. Asgari ücretle çalışan bir veli için bu rakamlar çok yüksek" diye konuştu.

7/11
CİMER'e sağanak gibi şikayet yağdı. Bu ödemelerinizi geri alabileceksiniz 7

'VELİLER VE ÖĞRENCİLER MÜŞTERİ GÖRÜLÜYOR'Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk ise özel okulların bir eğitim kurumu olmaktan ziyade ticarethaneye döndüğünün altını çizerek, "Veliler ve öğrenciler artık birer müşteri gözüyle görülüyor. Çünkü baktığımız zaman artık özel okul fiyatları milyonları bulacak şekilde açıklanmış durumda. Bunun yanında sadece özel okul fiyatları değil, kitaplar, kırtasiye ücretleri, kıyafet ücretleri, servis ücretleri noktasında da özel okulların aslında velileri zorladığı 'Bizden satın alacaksınız, bizim yayınlarımızı kullanacaksınız' tarzında bazı baskıları oluyor.

8/11
CİMER'e sağanak gibi şikayet yağdı. Bu ödemelerinizi geri alabileceksiniz 8

"VELİLER ÜCRETLERİ ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİL"

Bu noktada aslında vatandaşlarımızın, velilerimizin bilmesi gereken hakları var. Çünkü hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel öğretim kurumları yönetmeliği, hem de Tüketicinin Koruması Hakkındaki Kanun'un 6'ncı maddesi bize diyor ki 'Bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satışına bağlanamaz.' Yani veliler öğrencilerini özel okula gönderiyor diye bu ücretleri ödemek zorunda değil. Kitapların, kırtasiyelerin ya da kıyafetlerin, servis ücretlerinin alınması velilerin tercihine bağlı. Velilerimiz, yumuşak karnı olan çocuklarının herhangi bir şekilde mobbinge maruz kalmaması adına bu ücretleri maalesef ödemek durumunda kalıyorlar" diye konuştu.

9/11
CİMER'e sağanak gibi şikayet yağdı. Bu ödemelerinizi geri alabileceksiniz 9
10/11
CİMER'e sağanak gibi şikayet yağdı. Bu ödemelerinizi geri alabileceksiniz 10

'ŞİKAYETLERİNİ İLETSİNLER'

Öztürk, MEB'in yeni yönetmeliğini hatırlatarak, "Tüm özel okullara bu mevzuat gönderildi. Artık kitap ücretleri bile birçok velimizin, öğrencimizin karşılayamayacağı duruma gelmiş vaziyette. Veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine şikayetlerini iletsinler. CİMER üzerinden de olabilir bu şikayet. Yine aynı şekilde Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na şikayetleri iletebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettişleri gerekli denetimleri yaparak bu tarz özel okullara idari para cezalarının kesilmesi ve bazı durumlarda kapatmaya varacak şekilde cezaların uygulanması noktasında denetimlerini gerçekleştireceklerdir" dedi.

11/11
CİMER'e sağanak gibi şikayet yağdı. Bu ödemelerinizi geri alabileceksiniz 11
İlgili Haberler
İsrail yine Lübnan'ın güneyini hedef aldı. Ölü ve yaralılar var
İsrail yine Lübnan'ın güneyini hedef aldı. Ölü ve yaralılar var
Tapuda son 90 gün uyarısı. Başvuru yapmayan büyük kaybedecek
Ev kiralamadan önce iki kez düşüneceksiniz. Yüzde 25 sınırı sonrası kiracılara büyük darbe
TÜVTÜRK'ten yeni hamle. Sadece bu günlerde hizmet verecek
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Ev kiralamadan önce iki kez düşüneceksiniz. Yüzde 25 sınırı sonrası kiracılara büyük darbe
Ev kiralamadan önce iki kez düşüneceksiniz. Yüzde 25 sınırı sonrası kiracılara büyük darbe
Mevduat faizinden 10 kat fazla getirisi var. Buna yatırım yapan para basacak
Mevduat faizinden 10 kat fazla getirisi var. Buna yatırım yapan para basacak
Dul ve yetim aylıkları değişti
Dul ve yetim aylıkları değişti
Dolarda kritik gelişmeler
Dolarda kritik gelişmeler
Emeklilere özel uygulama duyuruldu. 81 ilde geçerli olacak
Emeklilere özel uygulama duyuruldu. 81 ilde geçerli olacak
23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı
23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı