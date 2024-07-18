CİMER'e sağanak gibi şikayet yağdı. Bu ödemelerinizi geri alabileceksiniz

"DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLAR"
Deveci, "MEB bu yönetmeliği 16 Şubat'ta çıkardı ve özel okullar aslında buna uymayacağını el altından gösterdi. Çünkü kayıtlar başlar başlamaz özel okullar, kaynak kitapları için, İngilizce kitapları için ve diğer masraflar için fahiş fiyatlar istedi. Özel okullara dağıtılan ders kitapları yıllardır hiçbir şekilde kapağı açılmadan geri dönüşüme gönderiliyor. Servis ücretleri, yemek ücretleri, kitap ücretleri, zaten özel okul ücretleri de çok yüksek. Dudak uçuklatan rakamlar, ünlü bilinen özel okullarda rakamlar 1 milyona yaklaşmış durumda. 200 bin TL ile 1 milyon TL arasında özel okul kayıt rakamları değişiyor. Asgari ücretle çalışan bir veli için bu rakamlar çok yüksek" diye konuştu.