CİMER’e yapılan şikayetlerin geldiği son durum: Icardi’nin Milli Takım’da oynaması için dilekçe yazdılar

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde cumartesi günü Kayseri’de oynadığı maçta Galler ile golsüz berabere kalarak A Ligi’nde yükselmeyi garantileme şansını son maça bıraktı. Milli Takım son maçını bugün Karadağ’a karşı deplasmanda oynayacak. Milli oyuncularımız alacağı galibiyetle Galler-İzlanda maçının sonucuna bakmadan A Ligi’ne lider olarak çıkacak. Beraberlik durumunda ise diğer maçın sonucu beklenecek.

Milli Takım, Galler karşısında oldukça baskılı oynamasına ve net pozisyonlar yakalamasına rağmen bir türlü aradığı golü bulmadı. Bu durumun temel nedeninin santrafor eksikliği olduğu belirtiliyor.

CİMER’E DİLEKÇE YAZDI

Sosyal medyada gündem olan bir paylaşıma göre, bir vatandaş, Milli Takım’ın santrafor sorununa çözüm için CİMER’e dilekçe yazdı. Dilekçede Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Icardi’nin Milli Takım’a çağrılması talep edildi. Dilekçede “Santrfor eksiğimiz Icardi ile tamamlanacaktır. Alacağınız kararın yüce Türk milletinin iyiliği ve itibarı için olduğu açıktır” ifadelerine yer verdi.

Yazılan dilekçe, CİMER'e yapılan şikayetlerin geldiği boyutu gözler önüne serdi. Vatandaşlar, CİMER'e şikayet mekanizmasını kendi ilginç istekleri için meşgul ederken gerçekten sorunu olanlar bu yüzden daha geç yanıt alabiliyor.

İşte o dilekçe: