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Dünya Şampiyonası için cimnastikçilerimizden Liverpool çıkarması

Milli kadın cimnastikçiler Bengisu Yıldız ve Sevgi Kayışoğlu, 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına devam ediyor.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 21:21
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Cimnastikçilerin, dünya şampiyonası hazırlıkları sürerken hedefler yüksek

Dünya Şampiyonası için cimnastikçilerimizden Liverpool çıkarması
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Ay-yıldızlı kadın cimnastikçiler, 29 Ekim-6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için İngiltere'nin Liverpool kentinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün ilk podyum antrenmanlarını gerçekleştiren Bengisu Yıldız ve Sevgi Kayışoğlu, yarışma için son hazırlıklarını yapıyor.
Artistik Cimnastik Kadın Milli Takım Antrenörü Cem Volkan Yavaş, güzel bir podyum antrenmanı yaptıklarını söyledi.

Kadın cimnastikçilerin yoğun bir yıl geçirdiğini ve birçok organizasyona katıldığını belirten Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonada, 49,5-50 puanın üzerinde bir başarı skalası yakalarsak sporcularımızı genel tasnif finallerinde izleme şansımız olabilir. Bu da tarihimizde bir ilk olacak. Daha öncesinde dünya şampiyonasında kızlarda genel tasnif finallerinde hiç yarışmadık. Şu anki hedefimiz bu yönde. İnşallah güzel bir yarış geçireceğiz."

HEDEF FİNAL
Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız da iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederek, "Yarışmada da daha güzel performans yapmaya çalışacağız. İlk 24'e kalıp finallere katılmak istiyorum." dedi.

Sevgi Kayışoğlu ise organizasyonda yarışacağı için mutlu olduğunu vurgulayarak, hedefinin ilk 24'e girerek finallerde yarışmak olduğunu dile getirdi.

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