Çin 12 Ekim’e odaklandı

Çin’de bir hafta süren tatilde yapılan harcamalar Kovid dönemi öncesinin altında olurken, bu durum teşvik ihtiyacının altını çizen son gelişmelerden oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan veriler kapsamında, Çinli turistler Altın Hafta tatili boyunca 2019’a oranla yüzde 10,2 daha fazla seyahat gerçekleştirirken, harcamalar sadece yüzde 7,9 artış gösterdi.

Bloomberg’in bakanlığın rakamlarına dayanarak yaptığı hesaplamalar çerçevesinde bu, seyahat başına harcamanın beş sene öncesine oranla yüzde 2,1 düştüğünü gösteriyor.

Bu bilgilere kapsamında mayıstaki beş günlük İşçi Bayramı tatili esnasında 113 yuan olan günlük harcama, seyahat başına ortalama 131 yuan (18,6 dolar) olarak gerçekleşti.