Çin 3 ayda ABD'nin 2 yılda kurduğundan daha fazla 5G baz istasyonu kurdu

Çin'de 3 ay içinde ABD'nin 2 yılda kurduğundan daha fazla 5G baz istasyonu kuruldu ve ülkedeki baz istasyonları sayısı haziran sonunda 2,9 milyona ulaştı.

KAYNAK: AA
Çin 3 ayda ABD'nin 2 yılda kurduğundan daha fazla 5G baz istasyonu kurdu

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde baz istasyonlarında artış olduğu belirtildi.

Sadece 3 ayda 600 bini aşkın yeni 5G baz istasyonu kurulan Çin'de hedeflenen sayıya planlanandan 6 ay önce ulaşıldığı aktarılan açıklamada, haziran sonunda ülke genelindeki baz istasyonu sayısının 2 milyon 937 bine çıktığı kaydedildi.

ÇİN, 5G YARIŞINDA ABD'Yİ GERİDE BIRAKTI

Yayımlanan verilerde Çin'in "5G bağlantı yarışında" ABD'yi geride bıraktığı da görülüyor.

ABD'de 2019-2021 döneminde yaklaşık 100 bin 5G baz istasyonu kurulurken, Çin'de kurulan 5G baz istasyonu sayısının 600 bini bulmasının yalnızca 3 ay sürdüğü dikkati çekiyor.

Bakanlık, martta yıl sonuna kadar 2,9 milyon 5G baz istasyonu kurmayı planladığını açıklamıştı.

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