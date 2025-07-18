Çin, ABD Hazine Tahvillerini elden çıkartmaya devam ediyor

ABD Hazine Bakanlığı’nın Temmuz ayında açıkladığı Uluslararası Sermaye Akımları Raporu’na göre Çin, Mayıs ayında 9 milyar dolarlık ABD tahvili satışı yaptı ve toplam ABD tahvili portföyünü 756,3 milyar dolara düşürdü. Bu, Çin’in üst üste üçüncü ayda ABD tahvillerini azalttığı anlamına geliyor. Çin hâlâ ABD tahvillerinde Japonya ve Birleşik Krallık’ın ardından üçüncü büyük dış borç sahibi konumunda.

Uzmanlar, Çin’in bu adımını, dış rezervlerini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Çin Merkez Bankası, 2024 Kasım ayından beri sekiz aydır altın rezervlerini artırıyor. Altının rezervlerdeki payının yükseltilmesi, dolar bazlı varlıklara olan bağımlılığın azaltılması ve portföyün riskinin dağıtılması için önemli görülüyor.

JAPONYA VE KANADA'DAN REKOR ALIM YAPTI

Rapora göre Mayıs ayında yabancıların elindeki toplam ABD tahvili miktarı 9,05 trilyon dolara yükseldi ve rekorun hemen altında bir seviyeye ulaştı. Japonya, ABD tahvillerini beşinci ayda da artırarak toplamda 1,135 trilyon dolara çıkardı ve yeni bir tarihi rekora imza attı. Birleşik Krallık da 17 milyar dolarlık ek alım yaptı ve portföyünü 809,4 milyar dolara taşıdı.

Kanada ise 61,7 milyar dolarlık büyük alımla 430,1 milyar dolarlık ABD tahvili bulunduruyor. Japonya Maliye Bakanı Katsu Nishimura, Japonya’nın ABD tahvillerini ticaret müzakerelerinde bir koz olarak görebileceğini belirtirken, bunun ABD’ye doğrudan destek vermek amacı taşımadığını vurguladı.

ÇİN’İN HAMLELERİNİ NE ŞEKİLLENDİRİYOR?

Financial Times’ın Mayıs ayında yayımladığı bir analiz, Çin’in ABD tahvillerinden yavaş ve kademeli çıkışının ardında jeopolitik gerilimler, ABD politikalarının getirdiği riskler ve olası varlık dondurma senaryolarının etkili olduğunu belirtti. Çin’in ABD ile ekonomik ilişkilerindeki dalgalanmalar ve rezerv varlıklarını çeşitlendirme ihtiyacı, bu sürecin ana dinamiklerini oluşturuyor.

Piyasa uzmanları, Çin’in altın rezervlerini artırmasının sadece ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir adım olduğunu düşünüyor. Altın rezervlerinin artışı, özellikle Çin’in uluslararası ticarette kendi parasını kullanma yönündeki hamleleriyle de uyumlu. Çin’in dış rezervlerinde altının payı hâlen gelişmiş ülkelerin seviyelerinin altında ve bu nedenle altın alımlarının devam etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2024 Nisan ayında açıkladığı ticaret politikaları piyasalarda kısa süreli dalgalanmalara yol açsa da, Morgan Stanley Yatırım Müdürü Priya Misra, Amerikan tahvillerinin talebinin hâlâ güçlü olduğunu belirtiyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise yabancı yatırımcıların ABD tahvillerine olan ilgisinin sürdüğünü defalarca vurguladı.

Çin’in rezerv stratejisindeki bu değişim, küresel finans piyasalarında doların geleceği ve ülkeler arası ekonomik dengeler açısından önemli bir gelişme olarak izleniyor. Japonya ve Kanada’nın ABD tahvillerine yaptığı büyük yatırımlar ise piyasalardaki çeşitlenmenin farklı dinamiklerini gösteriyor.