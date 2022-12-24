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Çin ABD'nin Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı protesto etti

Pekin yönetimi, ABD'de Başkan Joe Biden'ın imzalamasıyla yürürlüğe giren 2023 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı "Çin ile ilgili menfi içeriği" nedeniyle protesto ettiğini bildirdi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 17:11
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Çin ABD'nin Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı protesto etti

Çin ABD'nin Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı protesto etti
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yasa, 'Çin tehdidi' anlatısını olgulara aykırı olarak abartmakta, Çin'in iç işlerine açık müdahalede bulunmakta ve Çin Komünist Partisini (ÇKP) tahkir etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Çin'in bu tutumu kınadığı ve diplomatik kanallardan protesto ettiği kaydedildi.

Yasada ayrıca Tayvan ile ilgili çok sayıda menfi düzenlemenin bulunduğu, bunun "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "Tayvan, Çin'in Tayvanı'dır. Çin'in iç işlerine hiçbir dış müdahale kabul edilemez." vurgusu yapıldı.

Çin ile egemenlik ihtilafında bulunan Tayvan'daki hükümet ise yasadan memnuniyetini ifade etti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada yasanın Washington'ın ABD-Tayvan ilişkilerine ve Ada'nın güvenliğine verdiği önemi ortaya koyduğu belirtildi.

Bakanlık, yasanın detaylarını ABD'li yetkililerle ele alacaklarını, Tayvan'ın savunmasına desteğe yönelik harcama hükümleri için gerekli bütçe düzenlemelerinin aşamalı olarak gerçekleştirileceğini kaydetti.

2023 mali yılı için savunma harcamalarını gerekçelendiren yasada Çin'in çok boyutlu tehditlerine dair hükümlerin yanı sıra Tayvan'ın kendi savunmasını güçlendirmesine destek için 5 yılda 10 milyar dolara kadar askeri yardım sağlanmasını öngören düzenlemeye yer verilmişti.

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