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Çin, ABD'yi gerçekleri çarpıtmakla suçladı

Çin, ABD'yi, ulusal güvenlik politikası ve askeri stratejisiyle ilgili gerçekleri çarpıtmakla suçladı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 21:23
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Çin, ABD'yi gerçekleri çarpıtmakla suçladı

Çin, ABD'yi gerçekleri çarpıtmakla suçladı
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Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, Pentagon'un geçen ay yayımladığı "Çin Halk Cumhuriyeti Bağlantılı Güvenlik ve Askeri Gelişmeleri 2022" raporu hakkında değerlendirmede bulundu.

ABD'li savunma yetkililerinin, raporda, Çin'in askeri gelişimi hakkında temelsiz iddialara yer verdiğini, Tayvan sorununu "Çin askeri tehdidi" tezini desteklemek üzere kullandığını savunan Tan, rapor nedeniyle ABD'yi diplomatik kanallardan protesto ettiklerini belirtti.

Tan, Çin'in askeri yapılanmasının ve güvenlik politikasının yalnızca savunma amaçlı olduğunu vurgulayarak, "Askeri kapasitesi ne kadar gelişirse gelişsin Çin asla hegemonya ve yayılma arayışında olmayacak" dedi.

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