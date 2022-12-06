Çin, ABD'yi gerçekleri çarpıtmakla suçladı

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, Pentagon'un geçen ay yayımladığı "Çin Halk Cumhuriyeti Bağlantılı Güvenlik ve Askeri Gelişmeleri 2022" raporu hakkında değerlendirmede bulundu.

ABD'li savunma yetkililerinin, raporda, Çin'in askeri gelişimi hakkında temelsiz iddialara yer verdiğini, Tayvan sorununu "Çin askeri tehdidi" tezini desteklemek üzere kullandığını savunan Tan, rapor nedeniyle ABD'yi diplomatik kanallardan protesto ettiklerini belirtti.

Tan, Çin'in askeri yapılanmasının ve güvenlik politikasının yalnızca savunma amaçlı olduğunu vurgulayarak, "Askeri kapasitesi ne kadar gelişirse gelişsin Çin asla hegemonya ve yayılma arayışında olmayacak" dedi.