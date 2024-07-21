Çin afetzedeler için 36,62 milyon dolar ayırdı

Duyurulan fonlar arama ve kurtarma, afetten etkilenen insanların taşınması ve yeniden yerleştirilmesi, gizli tehlikelerin ve ikincil felaketlerin önlenmesi ve hasar gören tesislerin onarılması gibi acil müdahale çalışmalarını güçlendirmek için Jiangsu, Shandong, Henan, Chongqing, Sichuan ve Shaanxi'ye dağıtılacak.

Son zamanlarda yaşanan şiddetli yağışlar Çin'in birçok yerinde ani sel, heyelan ve çamur akışlarına neden olarak trafiği aksattı ve insanları tahliye etmeye zorladı.

Çin Haber Ajansı Xinhua, Temmuz ayının sonundan Ağustos ayının başına kadar sel sezonunun zirve yaptığı dönemde şiddetli yağmurların ve kasırgaların su seviyelerinin yükselmesine neden olduğunu ve nehirler boyunca, göl kenarlarında ve çevredeki yerel topluluklar için büyük bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Tahminler, Çin'deki yedi büyük nehir havzasının tamamının söz konusu dönemde sellere maruz kalabileceğini ve ayrıca şiddetli ve aşırı hava olaylarının artan sıklığıyla birlikte kuzeye doğru iç bölgelere doğru ilerleyen kasırgaların görülmesinin de mümkün olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz Cuma akşamı Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi Eyaleti'nde şiddetli yağışlar nedeniyle otoyol üzerindeki bir köprünün çökmesi sonucu 12 kişi öldü, 31 kişi de kayboldu.