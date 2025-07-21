Cin Ali, Çankaya'da büyük ilgi gördü

Kaynak: ANKA
Cin Ali, Çankaya'da büyük ilgi gördü

Çankaya Belediyesi, Bahçelievler Derneği ve Cin Ali Müzesi iş birliğiyle geleneksel hale getirilen "Cin Ali Sokak Oyunları Şenliği", bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Çankaya Belediyesi ile Bahçelievler Derneği ve Cin Ali Müzesi iş birliğinde geleneksel sokak oyunlarının yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen Cin Ali Sokak Oyunları Şenliği, Bahçelievler Metin Oktay Parkı'nda düzenlendi.

Çocuklar öğreticiler eşliğinde seksek, misket, topaç, halhal, beştaş, yeditaş, çinçan, istop, yakan top, lastik, ip atlama, mendil kapmaca, halat çekme, "Ali Baba Saatin Kaç", "Yağ Satarım Bal Satarım" gibi birçok oyunu deneyimledi.

Etkinlikte, Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı’nın açtığı stant da ilgi gördü. Vakıf, nostaljik oyuncaklar, kırtasiye ürünleri ve Cin Ali kitapları ile keyifli bir okuma ve keşfetme alanı sundu.

Sadece çocuklara değil, yetişkinlere de hitap eden etkinlik sayesinde, geleneksel sokak oyunlarının nesilden nesile aktarılması hedefleniyor. Aynı zamanda çocukların güvenli ve oyun oynamaya elverişli alanlara erişimi konusunda toplumsal farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Cin Ali, Çankaya'da büyük ilgi gördü

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