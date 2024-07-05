Çin arabaları için önemli karar. Erdoğan 7 haziranda aldığı kararı 4 temmuzda değiştirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çin otomobilleriyle ilgili 7 Haziran'da aldığı kararı dün itibarıyla değiştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla haziran ayında, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti. Ancak bu karar aradan bir ay geçmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından değiştirildi. Bunun için düzenlemeye ek bir yeni madde eklendi. Bu maddeye göre yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirinel Çin menşeli otomobillerin ithalatında değişiklik yapıldı. Bundan sonra yatırım teşvik belgesi olan Çinli otomobil üreticiler, Türkiye yolladıkları araçlar için ek mali yükümlülük uygulanmayacak. Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.