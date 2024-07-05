Çin arabaları için önemli karar. Erdoğan 7 haziranda aldığı kararı 4 temmuzda değiştirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çin arabaları için önemli karar. Erdoğan 7 haziranda aldığı kararı 4 temmuzda değiştirdi

Çin menşeli otomobiller için yeni düzenleme...Cumhurbaşkanı 7 Haziran'da Çin arabaları için koyduğu vergiyle ilgili kararı aradan bir ay geçmemesine rağmen değiştirdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, yürürlüğe girdi. Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanacaklara ek mali yükümlülük uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çin otomobilleriyle ilgili 7 Haziran'da aldığı kararı dün itibarıyla değiştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla haziran ayında, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti. Ancak bu karar aradan bir ay geçmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından değiştirildi. Bunun için düzenlemeye ek bir yeni madde eklendi. Bu maddeye göre yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirinel Çin menşeli otomobillerin ithalatında değişiklik yapıldı. Bundan sonra yatırım teşvik belgesi olan Çinli otomobil üreticiler, Türkiye yolladıkları araçlar için ek mali yükümlülük uygulanmayacak. Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.

cinli-otomobilllll444.jpg

İlgili Haberler
Cemil Kılıç Halil Konakçı’ya ‘sapık’ dediği davayı kazandı
Seçil Erzan mahkemeye özel mektup yazdı. Mektupta herkesin bombasını patlattı
Uçağa binmenin kuralları değişti. Bundan sonra uçağa alınmayacaklar
İflas eden otomotiv devi binlerce aracını yok fiyatına satacak. İflas etmişti
Son Haberler
Son ankette birinci parti değişti. Ne AKP ne de CHP birinci çıktı Ekonomi
Son ankette birinci parti değişti. Ne AKP ne de CHP birinci çıktı
Kayaları açtılar kuzuyu kurtardılar Gündem
Kayaları açtılar kuzuyu kurtardılar
Sinan Ateş cinayetinin tanığı: İlk gövdeye ateş açıldı Gündem
Sinan Ateş cinayetinin tanığı: İlk gövdeye ateş açıldı
Helal olsun sana Arda Güler. Öyle bir şey yaptı ki Spor
Helal olsun sana Arda Güler. Öyle bir şey yaptı ki
Alkole büyük zam. İşte yeni fiyatlar Ekonomi
Alkole büyük zam. İşte yeni fiyatlar
Beşiktaş'ta flaş ayrılık. Resmen açıklandı Spor
Beşiktaş'ta flaş ayrılık. Resmen açıklandı