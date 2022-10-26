Çin, Avrupa’da muhalifleri takip için polis merkezleri kurmuş

Indepented Türkçe tarafından derlenen habere göre, Hollandalı medya ağı RTL Nieuws'ün araştırmacı gazetecilik platformu Follow the Money'le ortak çalışmasında, Pekin hükümetinin ülkedeki Çinli yurttaşları geri dönmeleri için tehdit ettiği öne sürüldü.

Çin ve Hindistan sınırında 2020'de çıkan çatışmalarla ilgili Pekin hükümetini eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle ülkeden kaçan Wang Cingyu, geçen yıl söz konusu "polis merkezlerinden" telefon aldığını savundu.

Cingyu, telefondaki kişinin kendisine en kısa zamanda Çin'e dönmesi gerektiğini söylediğini öne sürdü. 20 yaşındaki Çin yurttaşı, arayan kişinin "ailesini düşünmesini söylediğini" ve bu konuşmadan sonra farklı şekillerde tehdit edildiğini savundu.

Hollanda'daki Çin Büyükelçiliği tarafından RTL'ye yapılan açıklamada, elçilik yetkililerinin söz konusu "polis merkezlerine" dair bilgi sahibi olmadığı iddia edildi.

Birleşik Krallık'ın (BK) kamu yayımcısı BBC'ye konuşan Hollanda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maxime Hovenkamp ise şunları söyledi:

Çin hükümeti, bu faaliyetlerle ilgili Hollanda hükümetine diplomatik kanallar aracılığıyla bilgilendirme yapmadı. Dolayısıyla bu yasadışı bir şey.

Hovenkamp, polisin Cingyu'ya koruma sağlayacağını ve iddialarla ilgili soruşturma başlatılacağını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise söz konusu merkezlerin yurtdışında yaşayan Çinli yurttaşlara hizmet verdiğini ve diğer ülkelerin kanunlarını çiğnemediğini savundu.

RTL, normalde ehliyetle ve evlilikle ilgili işlemlerinin yapıldığı bu merkezlerin, Çinli muhalif yurttaşları takip etmek ve onlarla ilgili bilgi toplamak için faaliyet gösterdiği de öne sürüldü.

Çin'in 2018'den beri ülkede en az iki "polis merkezi" kurduğu savunuldu.

Bunlardan birinin Amsterdam'da yer aldığı ve Çin'in Zhejiang eyaletindeki Lishui şehrinin polis teşkilatına ait olduğu öne sürüldü.

Diğer merkezinse Rotterdam'da yer aldığı ve Çin'in Fujian eyaletinin başkenti Fuzhou şehrinin polis teşkilatına ait olduğu iddia edildi.

İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Safeguard Defenders'ın eylülde yayımladığı raporda, Çin'in 5 kıta ve 21 ülkede 54 "yurtdışı polis merkezi" kurduğu öne sürülmüştü.

Bunlardan 9'unun İspanya, 4'ünün İtalya ve üçünün de BK'de yer aldığı iddia edilmişti.

Söz konusu merkezlerde çalışanların, ülkeyi terk eden muhalif yurttaşların geri getirilmesi için "ikna operasyonları" düzenlediği savunulmuştu.