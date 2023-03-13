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Çin Başbakanı Qiang: ABD ve Çin iş birliği yapmalı

Çin Başbakanı Li Qiang, ABD ve Çin’in iş birliği yapabileceğini ve yapması gerektiğini vurgulayarak iki ülkenin birlikte çalışarak çok şey başarabileceğini söyledi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 12:01
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Çin Başbakanı: ABD ve Çin iş birliği yapmalı

Çin Başbakanı Qiang: ABD ve Çin iş birliği yapmalı
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Çin Ulusal Meclisi’nin yıllık oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Qiang, ‘Çin ve ABD’nin ayrışmasına yönelik çığırtkanlık yapan bazı kişilerin’ olduğunu vurguladı. Qiang, “Ama bu tür bir dalavereden kaç kişinin gerçekten yararlanabileceğini merak ediyorum” dedi.

“KUŞATMA VE BASKI KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL”

“Çin ve ABD ekonomik olarak iç içe geçmiş durumda ve her iki ülke de diğer tarafın gelişmesinden faydalandı” diyen Qiang, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 760 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti. Qiang, “Kuşatma ve baskı kimsenin çıkarına değil” diyerek iki ülkenin iş birliği yapabileceğini ve yapması gerektiğini söyleyerek birlikte çalışarak çok şey başarılabileceğini ifade etti. (DHA)

 

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