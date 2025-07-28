Çin’ baskı ve arz bolluğu nikel fiyatlarını düşürdü

Uluslararası piyasalarda nikel vadeli işlemleri, ton başına 15.200 doların altına gerileyerek 24 Temmuz’da ulaşılan 15.640 dolarlık iki aylık zirveden düşüşe geçti. Bu sert frenin arkasında ise arz bolluğu ve Çin’den gelen sanayi politikaları yer alıyor. Çin hükümeti, sanayide kapasite fazlasını törpülemeye yönelik attığı yeni adımlarla birlikte çelik üretiminde kesintiye gitmeye başladı. Bu da paslanmaz çelik üretiminde yaygın olarak kullanılan nikel talebini doğrudan etkiledi.

Çin’in bu stratejisi sadece iç üretimi kısmakla kalmadı, aynı zamanda küresel nikel ticaretinde de dengeleri sarsmaya başladı. Pekin yönetimi, sanayide karbon ayak izini azaltmak amacıyla ağır sanayi kollarında üretim sınırlandırmalarını daha sık gündeme getiriyor. Çin'in çelik sektöründe bu yönde attığı adımlar, nikel gibi sanayi metalleri üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

LME STOKLARI YÜKSELİYOR

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) nikel stokları yıl başından bu yana 40 bin ton artarak 190 bin tona ulaştı. Bu artış, piyasalarda arz fazlası algısını güçlendiriyor. Özellikle Endonezya’da faaliyet gösteren Çinli rafineri şirketlerinin güçlü üretim kapasiteleri, küresel stokların artışında büyük rol oynuyor.

Analistler, LME'deki bu artışı “arz fazlalığının sürdüğü bir piyasa koşulunun yansıması” olarak yorumluyor. Çin’in Endonezya’daki rafineri yatırımları, yalnızca ham madde değil aynı zamanda rafine nikel açısından da dünyadaki dengeleri etkiliyor. Nikel fiyatlarının baskı altında kalmasının en önemli nedenlerinden biri, bu sürekli artan üretim kapasitesi ve piyasadaki nikel fazlası.

ENDONEZYA’DAN SERT KOTA HAMLESİ

Tüm bu gelişmelerin ortasında, Endonezya hükümeti nikel madenciliği kotalarında önemli bir kesintiye gitti. Yıl boyunca 270 milyon ton olan toplam kota, 150 milyon tona düşürüldü. Bu da mevcut seviyelere göre küresel arzın yaklaşık yüzde 35 azalması anlamına geliyor. Ancak piyasalar bu sert kısıtlamaya beklenen tepkiyi göstermedi. Bunun sebebi ise, yıl boyunca devam eden düşük alım teklifleri.

Endonezya hükümetinin aldığı bu karar, ilk bakışta küresel piyasada arzı daraltacak bir adım gibi görünse de, mevcut stok bolluğu ve zayıf talep beklentileri nedeniyle fiyatlar üzerinde sınırlı bir etkisi oldu. Nikel fiyatları, bu karardan sonra bile düşüş trendine devam etti.

Uzmanlara göre piyasalar, arz kesintilerinin etkisinin ancak uzun vadede görülebileceğini ve şu an için fazla stokun fiyatları baskılamaya devam ettiğini belirtiyor. Bu durum, nikelin fiyatlamasında sadece arz-talep dengesinin değil, aynı zamanda jeopolitik kararlar ve sanayi politikalarının da büyük bir rol oynadığını gözler önüne seriyor.