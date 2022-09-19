Çin, Biden'ın Tayvan açıklaması nedeniyle ABD'yi protesto etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Biden'ın adını anmadan, beyanlar nedeniyle Washington'ı diplomatik kanallardan protesto ettiklerini bildirdi.

ABD'yi "Tayvan ile bağlantılı sorunları dikkatli ve uygun şekilde ele almaya", "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçlere yanlış sinyal göndermemeye" davet eden Sözcü Mao, Washington yönetimine ilişkilerine zarar verecek, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı bozacak söz ve eylemlerden kaçınması uyarısında bulundu.

Mao, "(Tayvan ile) Barışçı yeniden birleşme için elimizden geleni yapmaya hazırız ama aynı zamanda ayrılıkçılığı amaçlayan hiçbir eyleme hoşgörü gösteremeyiz." dedi.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Joanne Ou ise ABD Başkanı'na, "Washington'ın Tayvan'ın güvenliğine desteğinin kaya gibi sağlam olduğunu yinelediği için" teşekkür etti.

Biden ve ABD yönetimine destekleri için minnettar olduklarını belirten Sözcü Ou, "Son açıklamalar, bir kez daha Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki artan tehdidinin dünya genelinde yaygın endişe yarattığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Ou, Tayvan'ın ABD ve benzer görüşteki diğer ülkelerle çalışarak öz-savunma kabiliyetini güçlendireceğini, Hint-Pasifik Bölgesi'nde kurallara dayalı uluslararası düzeni birlikte savunacağını belirtti.

Biden'ın Tayvan açıklaması

Başkan Biden, ABD'nin CBS televizyonunda dün gece banttan yayımlanan "60 Minutes" programına verdiği röportajda Tayvan ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

Program sunucusunun, "ABD güçleri Ada'yı savunacak mı?" sorusuna Biden, "Evet, eğer benzeri görülmemiş bir saldırı olursa" yanıtını vermişti.

Biden, sunucunun, "Ukrayna'dan farklı olarak ABD güçleri, Amerikan ordusunun erkek ve kadın üyeleri, Çin'in işgal etmesi halinde Tayvan'ı savunacak mı?" sorusuna da "Evet." yanıtını vererek açıklamasını yinelemişti.

Sunucunun, "Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping), Tayvan konusundaki tavrınızla ilgili neyi bilmeli?" sorusuna yanıt olarak ise Biden, "Uzun zaman önce altına imza attığımız şeyin arkasında duruyoruz. Tek Çin politikasına bağlıyız ve Tayvan'ı bağımsızlığa yönlendirmiyor, onları teşvik etmiyoruz. Bağımsızlık, Tayvanlıların kendi kararıdır." diye konuşmuştu.