Çin Borsaları haftayı artışla kapattı

Çin ana karasında işlem gören hisseler, haftayı yükselişle tamamladı. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,7 artışla 3.535 puana çıkarken, Shenzhen Bileşeni yüzde 0,4’lük artışla 10.914 seviyesine ulaştı. Her iki endeks de art arda dördüncü haftasını yükselişle kapatarak çok aylık zirvelere ulaşmış oldu. Bu yükselişte, Pekin yönetiminin piyasadaki “fiyat savaşı” ortamına son vermek üzere başlattığı yeni adımlar belirleyici rol oynadı.

Çin Komünist Partisi'nin en üst düzey liderleri, deflasyon baskılarını azaltmak amacıyla aşırı fiyat kırma uygulamalarını sınırlama sözü verdi. İsviçre merkezli UBS Bankası, bu süreçte “involution” olarak tanımlanan yıkıcı rekabet biçimlerine karşı daha geniş kapsamlı bir denetim dalgasının gelebileceğini öngörüyor. Ancak 2015-2016 dönemindeki gibi yalnızca devlet şirketleri öncülüğünde değil, daha karmaşık bir eşgüdüm gerektiren bir sürecin başlayacağı konusunda da uyarılar var.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SEKTÖRÜNE YENİ DENETİM

Çin Devlet Konseyi, özellikle elektrikli araç (EV) sektörüne yönelik düzenlemeleri sıkılaştırma kararı aldı. Hükümetin hedefinde irrasyonel fiyatlandırma politikaları ve üreticiler üzerindeki maliyet baskıları yer alıyor. Bu gelişmeler, sektör genelinde kâr marjlarının artabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Piyasalardaki olumlu hava bazı şirket hisselerinde güçlü artışlara neden oldu. Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex’in hisseleri yüzde 2,2 oranında değer kazandı. Yarı iletken üreticisi Zhongji yüzde 2, Naura yüzde 1,9, Jiangsu ise yüzde 1,8 artış gösterdi.

ABD'NİN GÜMRÜK KARARI DENGELERİ ZORLUYOR

Ancak olumlu tabloyu gölgeleyen bir gelişme de yaşandı. ABD yönetiminin Çin menşeli grafit ürünlerine yüzde 93,5 oranında damping karşıtı vergi getirmesi, elektrikli araç tedarik zincirinde aksamalara yol açabileceği endişelerini doğurdu. Bu karar, Çin’in küresel grafit üretimindeki ağırlığı nedeniyle sektörün dış pazarlara erişimini kısıtlama potansiyeli taşıyor.

Analistler, bu tarife kararının orta vadede hem fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini hem de Çinli üreticileri iç pazara yönelmeye zorlayabileceğini belirtiyor. Buna rağmen Pekin’in iç piyasa güvenini artırma ve dış baskılara karşı yapısal önlemler geliştirme çabaları, borsalardaki yükselişi sürdürme potansiyelini koruyor.