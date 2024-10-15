Çin borsalarında sert düşüş: Teşvik çabaları yetersiz mi?

Çin’in teşvik çabalarının ekonomiyi yavaşlamaktan alıkoyamayacağı endişeleriyle, Şanghay Bileşik Endeksi %2,53 düşerek 3.201’e, Shenzhen Bileşeni ise %2,53 düşerek 10.067’ye geriledi. Bu düşüş, önceki seanstaki kazançları silerken, Çin’in ekonomik teşvik çabalarının yeterli olmayabileceği endişelerini artırdı. Üst düzey Çinli yetkililer, Cumartesi günü yapılan bir brifingde ülkenin mali teşvik planını açıkladılar, ancak kurtarma paketinin miktarını belirtmediler. Raporlara göre, Çin’in önümüzdeki üç yıl içinde hazine bonolarından ek 6 trilyon yuan artırabileceği öne sürüldü.

Pazartesi günü açıklanan veriler, Çin’in ihracat büyümesinin Eylül ayında beş ayın en düşük seviyesine gerilediğini, ithalatın ise beklenmedik bir şekilde yavaşladığını gösterdi. East Money Information (%-4,3), iSoftStone (%-8,8), CNPC Capital (%-8,1), Contemporary Amperex (%-3,4) ve Citic Securities (%-2,7) gibi ağır sıklet firmalarda keskin kayıplar görüldü.

Şanghay SE Bileşik Endeksi, Şanghay Menkul Kıymetler Borsası’nda listelenen tüm A ve B hisselerinin performansını izleyen önemli bir borsa endeksidir. Bu endeks, 19 Aralık 1990 itibarıyla 100 CNY baz değerine sahip olan bir sermaye ağırlıklı endekstir.