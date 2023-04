Pek çok kültürde olduğu gibi Asya’da da astroloji ve burçların meraklısı çok. Fakat Batı kültüründen bildiğimiz burçlar ve özellikleri Çin astrolojisinde farklılık gösteriyor. Peki, Çin burcu nedir? Astrolojide burçların Çin burcu karşılığı nedir?

Her kültürde olduğu gibi Çin kültüründe de astroloji de kendi kültürlerine özel farklılıklar bulunmaktadır. Öyle ki Çin astrolojisinde burçlar yıllar göre ayrılmıştır. Peki, astrolojide burçların Çin burcu karşılığı nedir? İşte Çin astrolojisinde burçlar..

ÇİN BURCU NEDİR?

Batı astrolojisinde ay ve güneş burcu gibi bilinen 12 adet astrolojik burç türü vardır. Çin astrolojisindeki burçlar ise Batı'dan farklı olarak yıllara göre belirlenir ve yine 12 adet burç bulunur.

Çin astrolojisinde 5 temel element bulunur, toprak, su, ateş, metal ve odun. Her iki yılda bir element yılı değişir, örneğin geçen sene Su Kaplan yılıyken, bu yıl Su Tavşan yılı olarak bilinir

Çin astrolojisine göre aynı yılda doğan kişiler aynı burca mensuptur. 12 yılda bir burçlar başa döner. Bunlar: Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Koyun, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuzdur. Batı astrolojisinde burçlar nasıl her ay farklı özellik taşıyorsa, Çin astrolojisinde de her yıl bu burçlar farklı enerjiler taşır ve o yıl olacak olayları etkilediğine inanılır.

ASTROLOJİDE BURÇLARIN ÇİN BURCU KARŞILIĞI NEDİR?

DOMUZ - 1971 - 1983 - 1995 - 2007 - 2019 DOĞUMLULAR

Çin astrolojisine göre Domuz yılında doğanlar, kibar, dürüst ve huzurludur. Tartışmayı sevmezler ve duygularını saklamazlar. Domuz yılında doğduysanız, iyimser, eğlenceli ve cömert biri olabilirsiniz. Sevdikleriniz hata yaptığında affedersiniz. Arkadaşlarınızı şımartmayı seversiniz. Nezaket ve sevgiyi takdir eder yakın çevrenizi korumak için çaba gösterirsiniz.

KÖPEK 1970 - 1982 - 1994 - 2006 - 2018 DOĞUMLULAR

Köpek yılında doğanlar sadık, dürüst ve güvenilirdirler. Bu nedenle birçok insan yanınızda olmayı sever. İnandıkları değerler ve fikirler için fedakarlık yapmaktan çekinmez ve her zaman sözlerinin arkasında dururlar. Açık sözlü ve doğrudan yanadırlar. Küçük ayrtınlara takılmayı sevmezler. Ayrıca spontane vakit geçirmeyi son dakika plan yapmayı çok severler. Kurallarına bağlıdırlar ve diğer insnların da uymasını tercih ederler.

HOROZ 1969 - 1981 - 1993 - 2005 - 2017 DOĞUMLULAR

Horoz doğumlular mükemmeliyetçilerdir. Görevlerini sonuna kadar yerine getirmeye çalışırlar ve haysiyete, gurura önem verirler. Uyum sağlamayı sevmezler ancak iletişim kurmakta başarılıdırlar. Muhakeme güçleri yüksek ve güçlü bir iş ahlakına sahiptirler. Zaman ve apara kaybetmeyi sevmezler. Son dakika plan yapabilir ve yine başarılı olabilirler

MAYMUN 1968 - 1980 - 1992 - 2004 - 2016 DOĞUMLULAR

Maymunlar genellikle zekidirler ve istediklerinin peşini bırakmazlar. Başkalarının güvenini kolayca kazanabilirler, güçlü bir lider potansiyeline sahiptirler. Başkasının size ne yapmasını söylemesinden hoşlanmaz ve sorun çıkarabilirsiniz. İlişkilerde eğlenceli, romantik ancak tek bir kişiye bağlı kalmakta zorluk yaşayabilirsiniz.

OĞLAK 1967 - 1979 - 1991 - 2003 - 2015 DOĞUMLULAR

Oğlaklar nazik, anlayışlı ve doğal yaratıcılardır. Güzelliğe ve estetiğe önem verir. Kaliteli zaman geçirmeyi sever, yalnız kalmayı da tercih edebilirsiniz. Genellikle sakin ve bağımsız olmaya eğilimdirler. Zor durumlara düşmekten hoşlanmaz, düşerse de üstesinden gelebilir. Ne yapılması gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmaz ve uzlaşmaktan nefret edersiniz.

AT 1996 - 1978 - 1990 - 2002 - 2014 DOĞUMLULAR

Maceracı olan atlar, açık sözlü, neşeli ve insanları etkileyen tiplerdir. Başkalarının etrafında olmayı sever, bir parti için hazır kişilerdir. Güçlü fikirleri olan atlar, bunları paylaşmaktan korkmaz ancak bu insanları rahatsız da edebilir. Rahat olmayı sever ve yüksek içgüdülere sahipsiniz, çalıştığınız işleri başarma eğilimindesiniz.

YILAN 1965 - 1977 - 1989 - 2011 - 2013 DOĞUMLULAR

İlginç kişilik özelliklerine sahip olan yılanların bazıları çok gizemlidir, bazıları ise açık bir kitap gibidir. Hem sosyalleşmeyi sever hem de kendilerine zaman ayırmaya özen gösterirler. Son derece kararlı bir yapıya sahip olan yılanlar, planlarını gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Yılanların gizemli kişilikleri onları soğuk gösterbilir, ancak bir çocuk kadar hassastırlar.

EJDERHA 1964 - 1976 - 1988 - 2000 - 2012 DOĞUMLULAR

Son derece bağımsız olan ejderhalar, özgürlüklerine düşkündürler. Bu nedenle bekar olmayı tercih ederler. Ejderha yılında doğan insanlar genellikle büyük etki yaratmayı arzu ederler.

BOĞA 1973 - 1985 - 1997 - 2009 - 2021 DOĞUMLULAR

Boğalar istiklarlı, sadık ve dürüsttürler. Ayrıca ısrarcı olabilir ve başkalarının fikirlerinden etkilenmezler. Boğalar sevildiğini hissetmek ister ancak büyük romantik jestleri sevmezler. Çalışmayı ve takdir edilmeyi severler.

FARE 1972 - 1984 - 1996 - 2008 - 2020 DOĞUMLULAR

Fare yılında doğanlar, ailelerine önem verirler. Aynı zamanda zeki, komik, yaratıcı ve iyimsedirler. Ancak eli sık olabilirler. Gözlem yapma ve hızlı hareket etme eğilimindedirler. Arkadaş ve ailesinin etrafında olmasını sever, cazibe, mizah anlayışı ile insanlarla hızlı kaynaşırlar.

KAPLAN 1974 - 1986 - 1998 - 2010 - 2022 DOĞUMLULAR

Dinamik, idealist ve düşüncesiz olabilirler. Karakterleri büyük ve gelişmiş olsa bile egoları da yüksek olabilir. Bir şeyi ertelemeyi ve haklı olmayı severler. Spontane hareket etmeyi severler ve romantiklerdir. Hata yaptıklarında pişmanlık duymazlar "En azından denedim" derler.

TAVŞAN 1963 - 1975 - 1987 - 1999 - 2011 - 2023 DOĞUMLULAR

Tavşan yılında doğanlar, arkadaş canlısı, duyarlı, sanatsal ve soğukkanlıdırlar. Diğer insanların yanında olmayı severler ve yalnız kalmayı sevmezler. Uyumludurlar ve romantizmi severler. İlişkilerde iyidirler, tartışmayı sevmez ve kaçınırlar. Hoş vakit geçirmeyi severler.