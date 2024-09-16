Çin büyüme tahminlerinde düşüş

Açıklanan veriler hükümetin sene sonu büyüme hedefinin tutmayacağı yönündeki endişeleri meydana geldi ve ekonomiyi desteklemek için teşvik adımları atılması yönündeki çağrıların artmasına sebep oldu.

Verilerin açıklanmasından saatler önce Çin Merkez Bankası (PBOC), hayal kırıklığı yaratan kredi verilerinin yanı sıra nadiren yaptığı bir açıklamada deflasyonla mücadelenin daha yüksek bir öncelik haline geleceğinin mesajını verdi ve daha fazla parasal genişlemeyi ifade etti.

KURUMLAR İNDİRDİ

Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Citigroup ekonomistleri zayıf veriler sonrasında Çin için yıllık GSYH tahminlerini resmi hedefin altına düşürdü.

Diğer yandan yeni haftanın ilk işlem gününde Fed faiz indirimine yönelik beklentilerin küresel piyasalar üzerindeki etkisi, Çin’de açıklanan zayıf verilerin altında oldu.

Asya’da Japonya, Çin ve Güney Kore’de finansal piyasalar bugün tatil sebebiyle işleme kapalı olacak.