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Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı

Çin, küresel konumlama sisteminin geliştirilmesinde kullanılacak "CentiSpace-1-S5" ve "CentiSpace-1-S6" test uydularını uzaya yolladı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 20:49
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Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı

Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre iki uydu, Long March-11 roketiyle dün ülkenin kuzeyindeki Sarı Deniz'de kurulan yüzer platformdan fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Çin'in denizaşırı platformlardan yaptığı 4'ncü, Long March roketleri ile gerçekleştirdiği 441'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Çin takım uydu ağı kurmayı planlıyor

Merkezi Pekin'de bulunan Future Navigation şirketi tarafından geliştirilen test uydularının, Çin'in ABD'nin Küresel Konumlama Sistemine (GPS) rakip uydu konumlama sistemi BeiDou'nun geliştirilmesinde kullanılması amaçlanıyor.

Çin, uydu konumlama sistemi için Alçak Yer Yörüngesi'nde 160 parçadan oluşan takım uydu ağı kurmayı planlıyor.

CentiSpace-1 ailesindeki uydulardan ilki olan "S1" 29 Ekim 2018'de, ikincisi "S2" 10 Temmuz 2020'de, "S3" ve "S4" ikilisi ise 6 Eylül 2022'de fırlatılmıştı.

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