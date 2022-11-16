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Çin, CERES-1 roketiyle 4 uydu fırlattı

Çin, özel bir şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile uzaktan algılama özellikli 4 uyduyu Dünya yörüngesine yolladı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 16:57
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Çin, CERES-1 roketiyle 4 uydu fırlattı

Çin, CERES-1 roketiyle 4 uydu fırlattı
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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Jilin-1 Gaofın 03D" uyduları, "CERES-1 Y4" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletindeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uyduların ticari hizmetlerde kullanılması planlanıyor.

Fırlatış, CERES-1 roketiyle yapılan 4'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Pekin Şinghı Dongli Uzay Teknolojisi Şirketi, diğer adıyla "Galactic Energy" tarafından geliştirilen katı yakıtlı küçük taşıyıcı roketle ilk fırlatış 7 Kasım 2020'de, ikinci fırlatış 7 Aralık 2021'de, üçüncü fırlatış ise 9 Ağustos'ta yapılmıştı.

19 metre uzunluğunda, 1,4 metre genişliğindeki taşıyıcı roket, yerden 160 kilometre irtifadaki Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

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