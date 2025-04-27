'Cin çıkarma' seansları karşılığında milyonlarca lira kazanmışlar

Düzenleme: Kaynak: DHA
'Cin çıkarma' seansları karşılığında milyonlarca lira kazanmışlar

Adıyaman’da para karşılığında 'cin çıkarma' seansları düzenleyen şüphelilere operasyon düzenlendi. Altı kişi gözaltına alınırken şüpheliler bugüne kadar 45 milyon TL'nin üzerinde para girişi sağlamış.

Adıyaman’da, polisin para karşılığında 'cin çıkarma' seansları düzenleyen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden kendisini 'Sofi' olarak tanıtan S.T. ile 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan para alarak 'cin çıkarma' seansları düzenleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 102 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 265 fişek, 15 kesici alet, çok sayıda muska yapımında kullanılan obje, mağdura ait bilgilerin yazılı olduğu not kağıdı ele geçirildi.

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45 MİLYON TL'LİK PARA GİRİŞİ

Kendisini 'Sofi' olarak tanıtan S.T. ile birlikte K.Ö., Ş.A.Ç., A.K., A.U., R.K. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise, bugüne kadar 45 milyon TL'nin üzerinde para girişinin olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden R.K., A.U ve A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T, K.Ö ve Ş.A.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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