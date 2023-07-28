Çin çileği nedir? Çin koca yemişi çileğinin faydaları neler?

Çin koca yemişi olarak da bilinen Çin çileği ana vatanı olarak Japonya, Tayland, Kore, Filipinler gösterilmektedir. Kurutularak da satılan Çin çileği C vitamini yönünden zengin bir meyvedir. Peki, Çin çileği nedir? Çin koca yemişi çileğinin faydaları neler?

Çin çileği nedir? Çin koca yemişi çileğinin faydaları neler?

Türkiye’de Batı Karadeniz bölgesinde yetişen Çin çileği reçel, meyve suyu yapımında kullanılmaktadır. Çin koca yemişin sağlığa pek çok faydası bulunur. Peki, Çin çileği nedir? Çin koca yemişi çileğinin faydaları neler?

Ana vatanı Japonya, Tayland, Kore, Filipinler olan ve Avrupa'da 'yumberrry' adıyla bilinen Çin koca yemişi, C vitamini yönünden zengin içeriğiyle insan sağlığına sayısız fayda sağlıyor. Doğal şekeriyle oldukça lezzetli olan bu meyve, çiğ olarak tüketilmesinin yanı sıra kurutulmuş haliyle de satışa sunuluyor.

Çin çileği de denen bu meyvenin ticari değeri oldukça yüksektir.

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ÇİN ÇİLEĞİ FAYDALARI NELER?

- C vitamini ve çeşitli mineraller açısından oldukça zengin olan Çin koca yemişi, reçel, meyve suyu ve şekerleme yapımında kullanılır.

- Çin koca yemişi yüksek tansiyondan kalbe, mide rahatsızlıklarından kolesterole kadar pek çok sağlık sorununa fayda sağlar.

- Göz sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğu öne sürülen koca yemişin anti-kanser özelliği üzerine çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

-Çin çileği güçlü antioksidan ve antienflamatuar özellikler gösteren koca yemiş, vücudu birçok hastalığa karşı korur ve vücut direncini artırıp bağışıklığı güçlendirir.

- Çin çileği vücudun çeşitli yerlerinde iltihap oluşmasını engellerken, var olanların da daha hızlı iyileşmesine katkı sağlar.

- Çin çileği güçlü antioksidan özelliği, kötü alışkanlıklar sebebiyle zarar gören akciğerlerin ve karaciğerin temizlenmesini sağlar.

- Çin koca yemişi böbrek sağlığını olumlu yönde etkileyen koca yemiş, bağırsak florasını korur ve idrar söktürücü bir etkisi vardır.

- Cilt sağlığı dendiğinde de faydaları saymakla bitmeyen koca yemiş, sivilce ve akne oluşumunu en aza indirirken var olan sivilcelerin de hızla geçmesine destek olur. Ayrıca siyah noktalara karşı da etkilidir.

- Çin çileğine İngiltere'den Asya'ya kadar dünya üzerindeki birçok yerde yetişme imkanı bulunan koca yemişe, ülkemizde ise Trakya, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de çoğunlukla ormanlık alanlarda rastlanır.

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ÇİN ÇİLEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

Aktarlarda rahatlıkla bulabileceğiniz koca yemişin öğütülmüş hali bal ile karıştırılarak tüketilebiliyor.

Kocayemiş bitkisinin meyveleri dışında yaprakları da kurutularak bitki çayı olarak değerlendirilebiliyor.

Harici olarak kullanmak isteyenler ise yapraklarıyla demlediği çayı ciltlerine uygulayabiliyor.

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