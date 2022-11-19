19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris, APEC Zirvesi'nde görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris, APEC Zirvesi'nde görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde kısa bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 10:15
Takip Et

Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris, APEC Zirvesi'nde görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris, APEC Zirvesi'nde görüştü
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şi görüşmede, Başkan Joe Biden ile hafta başında Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'ndeki buluşmasının "yapıcı ve stratejik olduğunu", "Çin-ABD ilişkilerini ileriye götürmek açısından büyük önem taşıdığını" belirtti.

İki tarafın, karşılıklı anlayışı geliştirmesini, yanlış algılama ve hesap hatalarından kaçınması ve ilişkileri yeniden sağlıklı ve istikrarlı gelişim doğrultusuna sokmasını umduklarını ifade eden Şi, Başkan Yardımcısı Harris'ten bu süreçte olumlu rol oynamasını dilediklerini kaydetti.

Harris de, devlet başkanları arasındaki görüşmeyi "başarı" olarak gördüklerini vurgulayarak, ABD'nin Çin ile çatışma veya cepheleşme arayışında olmadığını, iki tarafın küresel sorunlarda birlikte çalışması ve iletişim kanallarını açık tutması gerektiğini dile getirdi.

Şi ve Biden, 14 Kasım'da G20 Zirvesi marjında 3,5 saat süren bir görüşme yapmıştı. Görüşme, iki liderin Biden'ın geçen yılın başında göreve başlamasından bu yana ilk yüz yüze buluşması olmuştu.

ABD ile Çin arasında küresel güç rekabetinin ve gerilimlerin arttığı döneme denk gelen görüşmede, "farklılıkların idare edilmesi" ve "ilişkilerin olumlu doğrultuya yönelmesine" yönelik dilek ve mesajlar öne çıkmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
2
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
3
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
4
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
5
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿Süleyman Soylu'nun Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası
6
﻿Süleyman Soylu'nun Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası
﻿Süleyman Soylu'nun Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
7
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris, APEC Zirvesi'nde görüştü
﻿Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris, APEC Zirvesi'nde görüştü
﻿Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris, APEC Zirvesi'nde görüştü
﻿Bursa İnegöl Belediyesi personel alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi personel alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi personel alacak
﻿EPDK'den elektrik piyasalarına yönelik kurul kararları
﻿EPDK'den elektrik piyasalarına yönelik kurul kararları
﻿EPDK'den elektrik piyasalarına yönelik kurul kararları
﻿İzmir Gaziemir'de 2 günde 2'nci deprem 
﻿İzmir Gaziemir'de 2 günde 2'nci deprem 
﻿İzmir Gaziemir'de 2 günde 2'nci deprem 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.