Çin Dışişleri Bakanı Gang: Cinping’in ziyareti tesadüf değil

Çin Dışişleri Bakanı Gang, Çin Devlet Başkanı Cinping’in Rusya ziyaretini değerlendirdi. Gang, Cinping’in 2013’te Rusya’yı ziyaret ettiğini, 10 yıl sonra yapılan bu ziyaretin tesadüf olmadığına dikkat çekti. Ukrayna-Rusya savaşında Çin’in barışçıl ve diplomasiye dayalı pozisyon aldığını tekrar eden Gang, “Devlet Başkanı Cinping, Rusya'ya resmi bir ziyarette bulunarak bu yıl Çin devlet başkanının diplomasisinde yeni bir perde açtı. Cinping'in ziyareti, Çin'in hayranlık uyandıran karakterini ve bağımsız, barışçıl dış politikayı desteklemesini yansıtıyor. 2013 yılında Başkan Cinping, Çin Devlet Başkanı olarak göreve başladıktan sonra ilk yurtdışı ziyareti için Moskova'ya geldi. 10 yıl sonra yeni görev süresinin ilk durağı olarak bir kez daha Rusya'yı seçti. Bu bir tesadüf değil, dikkatlice değerlendirildikten sonra alınan siyasi bir karardır” diye konuştu.



SUUDİ ARABİSTAN VE İRAN’I ÖRNEK GÖSTERDİ



Gang, Çin’in Suudi Arabistan ve İran arasında yapılan anlaşmanın arabulucusu olduğunu belirterek, “Bölünmemiş, barışçıl ve çalkantılı olmayan bir dünya tüm insanlığın ortak çıkarınadır. Çin ve Rusya, küresel yönetişimi uluslararası toplumun beklentilerini karşılayacak şekilde yönlendirmek, teşvik etmek ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeyi teşvik etmek için birlikte çalışmalıdır. Ateşkesi ve savaşın durdurulmasını savunan barışçıl ve mantıklı sesler birikmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Çin'in teşviki ve desteğiyle Pekin'de başarılı bir diyalog kuran Suudi Arabistan ve İran, husumeti dostluğa dönüştürmeye ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye karar verdiler” dedi.



ABD: ÇİN’İN TARAFSIZ OLDUĞU SÖYLENEMEZ



Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, 21 Mart’ta düzenlediği basın toplantısında Çin’in tarafsız olarak görülemeyeceğini belirtmişti. Kirby, “Çin'e herhangi bir şekilde tarafsız olarak bakabileceğinizi düşünmüyorum. Bu işgali kınamadılar. Rus petrolünü ve Rus enerjisini satın almaya devam ediyorlar. Başkan Cinping, Moskova'ya kadar gitmeyi uygun gördü, Başkan Zelenski ile bir kez olsun konuşmadı, Ukrayna'yı ziyaret etmedi, Ukrayna hedefinden yararlanma zahmetine girmedi. Cinping’in rejimi, Batı'nın Rusya'ya karşı bir savaşı olduğu, bunun Putin için bir tür varoluşsal tehdit olduğu şeklindeki Rus propagandasını tekrarlıyor. Bu sadece bir saçmalık. Ukrayna, bırakın Rusya'yı, hiç kimse için tehdit oluşturmuyordu. Başkan Putin, Cinping'i potansiyel bir destek olarak görüyor. Putin uluslararası sahnede pek fazla arkadaşı olmayan bir adam ve yapmaya çalıştığı şey için Başkan Cinping’in desteğine gerçekten ihtiyacı var” ifadelerini kullanmıştı.

(DHA)