Çin Dışişleri'nden Trudeau'ya 'azar' mesajı

Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış resepsiyonunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu "Konştuğumuz her şeyi basına sızdırıyorsunuz" diye fırçalamasının kameralara yansımasının ardından, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"ÇOK NORMAL"

Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, "Bu, çok normal. Başkan Şi'nin kimseyi eleştirdiği veya suçladığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"BİR TEHDİT DEĞİL"

Sputnik'te yer alan habere göre Mao, Şi'nin Trudeau'ya "Aksi takdirde sonucu söylemek kolay olmayacak" demesinin "bir tehdit olmadığını, çünkü her iki liderin de normal bir fikir alışverişinde bulunduğunu ve yalnızca kendi konumlarını ifade ettiğini" sözlerine ekledi.