Çin dünyanın en büyük pelton türbinleri tanıttı

Çin merkezli Harbin Electric, dünyanın en büyük Pelton türbinlerini tanıttı. Her biri 500 megawatt gücünde olan bu dev türbinlerin çapı 6,2 metre, ağırlığı ise 88 ton. Önceki benzer türbinler maksimum 300 megawatt üretirken, bu yeni nesil makineler yüzde 92,6 verimlilikle çalışacak şekilde tasarlandı. Türbin kanatları paslanmaz ve dayanıklı martensitik çelikten üretildi.

Türbinler, Tibet’in doğusundaki Yuqu Nehri üzerine kurulan Datang Zala Hidroelektrik Santrali’nde kullanılacak. Nehrin suyu, 671 metre yükseklikten düşerek türbinlere ulaşıyor. Dört yıllık bir süreçte geliştirilen kanat tasarımı sayesinde, suyun kinetik enerjisi maksimum düzeyde elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Santral yılda 4 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Bu miktar, kömürle çalışan santrallerde 1,4 milyon ton yakıt ve 3,7 milyon ton karbon salımı anlamına geliyor. Projeyi, 200 gigawattlık yenilenebilir enerji yatırımlarıyla öne çıkan China Datang Corporation yürütüyor. Tesisin 2028'de devreye alınması bekleniyor.