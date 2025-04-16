Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüdü

Çin ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde, beklentilerin üzerine çıkarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 büyüdüğü açıklandı.

Çin hükümeti büyüme verilerini açıkladı. Buna göre ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH), yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 oranında büyüdü. Bu rakamın beklentileri aştığı belirtildi.

Çinli yetkililere göre, ABD Başkanı Donald Trump'un getirdiği gümrük vergilerinin etkilerine hazırlanan ülkenin yılın ilk üç ayındaki ekonomik büyümesi, yüksek perakende satışlar ve sanayi üretiminin etkisiyle beklentileri aştı.

LAİYUN: “ÇİN, ABD’NİN TARİFE ENGELLERİNE VE TİCARET ZORBALIĞINA KESİNLİKLE KARŞI”

Çin İstatistik Bürosu Komiser Yardımcısı Sheng Laiyun, hükümetin ABD’nin “tarife engellerine ve ticaret zorbalığına” kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Sheng, “bunun yasaları ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ilkelerini ihlal ettiğini ve küresel ekonomik düzen üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu” söyledi. Sheng, ayrıca büyüme verilerinin Çin'in kriz karşısındaki direncinin altını çizdiğini ancak “ABD tarafından uygulanan yüksek tarifelerin Çin'in dış ticaretine ve ekonomisine belirli bir baskı getireceğini” dile getirdi.

Tarifelerin etkisinin Çin ekonomisinin uzun vadede büyümesini durdurmayacağını da sözlerine ekleyen Sheng ayrıca, Pekin'in ekonomiyi desteklemeye yardımcı olacak “zengin” bir politikaya sahip olduğunu söyleyerek, Çin'in büyümeyi artırmaya yönelik önlemlerle daha proaktif olacağının sinyalini verdi.

Xİ JİNPİNG’İN “PEKİN, ABD'DEN DAHA GÜVENİLİR BİR TİCARET ORTAĞI” MESAJI

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ticaret ortaklarını ABD'nin gümrük vergilerine karşı birleşmeye çağırarak, “sonuna kadar mücadele etme” sözü verdi. Ancak Çin, ABD ile müzakereler için "kapının açık" olduğunu da dile getirdi.

Xi Jinping, “Pekin'in ABD'den daha güvenilir bir ticaret ortağı olduğuna” ilişkin “kişisel bir mesaj” olarak görülen Güneydoğu Asya turu kapsamında dün Malezya'ya gitti. Malezya'nın resmi haber ajansı Bernama'nın haberine göre Xi Jinping, yaptığı açıklamada, yüksek düzeyli stratejik işbirliğinin derinleştirilmesinin hem iki ülkenin hem de bölge ve dünyanın barış, istikrar ve refahı için iyi olduğunu söyledi.

BEYAZ SARAY: “ÇİN'İN ABD İLE BİR ANLAŞMA YAPMASI GEREKİYOR”

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün yaptığı basın açıklamasında, “Çin bizim sahip olduğumuz şeyi istiyor... Amerikan tüketicisini. Başkan, Çin ile bir anlaşmaya açık olduğunu bir kez daha açıkça ifade etti, ancak Çin'in ABD ile bir anlaşma yapması gerekiyor” dedi.

NVİDİA, ÇİN’E ÇİP SATIŞLARININ KSIITLANMASIYA 5,5 MİLYAR DOLAR ZARAR ETTİ

ABD'li çip üreticisi Nvidia, ABD'nin Çin'e H20 yapay zeka çipi ihracatı üzerindeki kısıtlamalarının şirkete 5,5 milyar dolara mal olacağını söyledi. Nvidia, dün yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin 9 Nisan'da şirkete Çin'e ihracat yapmak için bir lisansa ihtiyaç duyacağını söylediğini belirtti.

ABD'li yetkililer, son yıllarda ulusal güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek Nvidia ve diğer yapay zeka çip üreticilerinin Çin'e satış yapmasını engellemeye çalışıyor. Son kısıtlamalar, Nvidia'nın ABD'de bazı yapay zeka çipleri üretmeyi planladığını açıklamasından sadece bir gün sonra geldi. Buna göre Nvidia hisseleri, genişletilmiş işlemlerde yüzde 6'dan fazla değer kaybetti.

Hong Kong posta servisi ise, bölgeden gelen ürünlere uygulanacak yüksek gümrük vergilerine tepki olarak ABD'ye ürün göndermeyi durduracağını açıkladı. Çin'den gelen 800 dolar veya daha düşük maliyetli posta ürünlerinin ABD'ye gümrüksüz girmesine izin veren “de minimis” muafiyeti 2 Mayıs'ta sona eriyor.

Hizmet, derhal yürürlüğe girmek üzere deniz yoluyla gönderilen ürünleri kabul etmeyi durduracak. Bu arada, hava postası 27 Nisan'dan itibaren askıya alınacak ve göndericiler “fahiş ve makul olmayan ücretler” konusunda uyarılacak.