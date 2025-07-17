Çin elektrikli otomobil yarışında frene bastı

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de iki yıldır süren agresif fiyat indirimleri, hükümetin radarına girdi. Devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre, Çin Devlet Konseyi, Başbakan Li Qiang başkanlığında düzenlenen toplantıda, elektrikli araç (EV) sektöründeki “irrasyonel rekabetin” durdurulacağını açıkladı.

Kabine, fiyatların sürdürülebilir olmayan seviyelere çekilmesini önlemek için maliyet analizlerini sıkılaştırma ve fiyat hareketlerini daha yakından izleme kararı aldı. Bu kapsamda üretici firmalara, tedarikçilere olan ödeme taahhütlerine sadık kalmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Aynı zamanda kalite yükseltme ve yenilikçilik konusunda teşvik edilecekleri belirtildi.

Düzenleyici kurumlar, devam eden fiyat savaşlarının sektörde hem kâr marjlarını eriterek yatırımları caydırabileceği hem de uzun vadeli büyümeyi tehdit edebileceği yönünde uyarılarda bulundu.

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TÜKETİMİ HAREKETE GEÇİRECEK YENİ HAMLELER

Çin yönetimi, yalnızca otomotiv sektörünü değil, iç tüketimi de daha dinamik hale getirmeyi amaçlıyor. Kabine toplantısında, hane halkının harcamalarını kısıtlayan bazı düzenlemelerin gevşetileceği ve tüketici ürünleri için uygulanan takas programlarının genişletileceği duyuruldu.

Yenilenen bu program sayesinde, vatandaşların eski elektronik veya beyaz eşyalarını daha kolay şekilde yenileriyle değiştirebilmeleri hedefleniyor. Böylece ekonomik canlılığın geniş halk kesimlerine yayılması ve üretimin iç pazara dayalı olarak güçlenmesi amaçlanıyor.

Bu hamle, Çin’in pandemi sonrası toparlanma sürecinde tüketim eksenli büyümeyi önceliklendirdiğini gösteriyor. Yetkililer, vatandaşların harcama eğilimlerini teşvik edecek daha fazla yapısal reform üzerinde çalıştıklarını da vurguluyor.

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KÜRESEL REKABET VE KALİTE VURGUSU

Elektrikli araç sektöründeki küresel rekabetin giderek sertleştiği bir dönemde Çin’in bu adımı, uzun vadeli stratejilere yönelme niyeti taşıyor. Ucuzluk üzerinden sağlanan pazar payının artık kalite ve güvenilirlikle desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Başbakan Li Qiang liderliğindeki hükümetin, elektrikli otomobil üreticilerinden inovasyon yatırımlarını artırmalarını ve teknoloji odaklı üretim modellerine geçmelerini beklediği açıklandı. Bu bağlamda, sektördeki büyümenin sadece iç pazarda değil, uluslararası alanda da sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi hedefleniyor.

Çin’in bu kapsamlı reform süreci, dünya çapında etkileri olabilecek yeni bir ekonomik yönelim olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, özellikle Amerikan ve Avrupa otomobil devlerinin Çinli rakiplerine karşı nasıl pozisyon alacağını da yakından ilgilendiriyor.