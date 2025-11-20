Elektrikli araç pazarı son yıllardaki büyümesi ile toplam otomotiv pazarı içinde büyük hakimiyet elde etme yolunda ilerliyor. Büyük markalar geleceğe yönelik stratejilerini elektrikli araç üzerinden şekillendirirken Avrupa Birliği de 2035’ten itibaren benzinli ve dizel araç satışlarını sonlandırmayı hedefliyor. ABD’de de elektrikli araç üreten firmalara çeşitli teşvikler veriliyor.

Tüm bu gelişmelerin yanında özellikle Çinli firmalar elektrikli araç üretimi ve satışında ciddi bir konuma erişti. Rakiplerine göre daha ucuza satış yapan Çinli firmalar özellikle Avrupa pazarında ciddi bir üstünlük elde etti.

Avrupa Birliği ise Çin’in dominasyonuna ek vergi ile karşılık verdi. Alınan karar ile Çin’den gelen araçlara konulan vergi toplamda yüzde 45,3’ü buldu.

Ancak yapılan bir karşılaştırma piyasadaki Çin dominasyonunu bir kez daha gözer önüne serdi.

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Avrupa ve Çin’in Pazar payı 2020 itibari ile başa baş görünüyor.

Ancak 2025 tahminlerine bakıldığında ise Çin’in Pazar payında büyük artış görülüyor. Buna göre, Çin’in satışları 13,1 milyonu bulurken Avrupa’nın ise 4,2 milyon seviyesinde kaldığı görülüyor.

Emre Özpeynirci yaptığı paylaşımda elektrikli araçta güç dengesinin değiştiğinin altını çizdi.

İşte o paylaşım: