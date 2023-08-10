Çin, grup turları düzenlenebilecek ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti

Çin, Kovid-19 salgınının ardından askıya aldığı yabancı ülkelere yönelik grup turizmi etkinliklerine destinasyon olarak Türkiye'yi de ekledi.

KAYNAK: AA
Çin, grup turları düzenlenebilecek ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımladığı duyuruda, ulusal seyahat acentaları ve tur operatörlerinin Çin vatandaşları için grup turları düzenleyebileceği ülkelerin üçüncü listesini açıkladı.

Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ile Okyanusya'dan 78 ülkeyi içeren listede Türkiye de yer aldı.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle tur operatörleri ve seyahat acentaları listedeki ülkelere yönelik grup turu organizasyonlarıyla konaklama ve seyahat paketi satışlarını sürdürebilecek.

Çin'de yabancı ülkelere yönelik grup turizmi etkinlikleri ancak merkezi hükümetin izni ve denetiminde düzenlenebiliyor.

Çin, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından Mart 2020'de sınırlarını dış dünyaya kapatmış, tüm vizeleri askıya almış ve Çin vatandaşlarının yurt dışına seyahatlerine kısıtlama getirmişti. Tedbirler kapsamında yabancı ülkelere düzenlenen grup turları da askıya alınmıştı.

Ülke, 8 Ocak 2023'te Kovid-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almaya son vererek, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan tedbir ve kısıtlamaları kaldırmış, sınırlarını yeniden açmıştı.

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