Çin hükümetinden bankalara 400 milyar yuanlık takviye

Pekin yönetimi, ekonomik durgunluğu aşmak için en büyük bankalarına en az 400 milyar yuan enjekte etmeye hazırlanıyor. İlk etapta destek alacak bankalar arasında Çin Tarım Bankası, Bank of Communications ve Çin Posta Tasarruf Bankası bulunuyor. Sermaye artırımı, risk yönetimini güçlendirmeyi ve ekonomik istikrarı korumayı hedefliyor.

ÇİN BANKALARINA DEV DESTEK YOLDA

Çin, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla en büyük devlet bankalarına 400 milyar yuanlık yeni bir sermaye takviyesi planlıyor. Bloomberg’in haberine göre, ilk aşamada Çin Tarım Bankası, Bank of Communications ve Çin Posta Tasarruf Bankası bu fonlardan yararlanacak.

Plan kapsamında, bankalara yapılacak sermaye enjeksiyonunun 2024 Haziran ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Ancak, her bankaya tahsis edilecek miktarlar henüz kesinleşmiş değil. Çin hükümeti, bu hamlenin toplamda 1 trilyon yuana kadar genişletilebileceğini değerlendiriyor.

2000'DEN BERİ İLK KEZ OLUYOR

Çin'in büyük ölçekli bir sermaye takviyesi, son olarak 2000’lerin başında gerçekleştirilmişti. O dönemde Çin Maliye Bakanlığı, özel devlet tahvilleri ihraç ederek ülkenin dört büyük devlet bankasının sermayesini iki katına çıkarmıştı. Şimdi yeniden gündeme gelen benzer bir uygulamayla, bankaların kredi verme kapasitelerinin artırılması, risk yönetimlerinin güçlendirilmesi ve zayıf borçluların desteklenmesi amaçlanıyor.

Çin’in büyük bankaları, ülkenin ekonomik ve mali politikalarının uygulanmasında kritik bir role sahip. Bu nedenle, hükümetin finans sektörünü destekleyerek ekonomik canlılığı artırmayı ve borçlu kesimlere nefes aldırmayı hedeflediği belirtiliyor. Yeni sermaye takviyesinin özellikle zorluk yaşayan işletmeler ve bireysel borçlular için önemli bir destek sağlayacağı düşünülüyor.