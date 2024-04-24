Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı

Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı
Kaynak: Haber Merkezi
Çinli kadın askerler, 1989 yılında katliam yapılan Tiananmen Meydanı'na çıktı. Pasifikte sular ısınırken, gövde gösterisine imza attı. İşte o görüntüler.
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Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı 1

Pasifikte sular ısınırken, Tiananmen Meydanı'ndı Çin kadın askerleriyle boy gösterdi.

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Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı 2

Pasifik ve Doğu Çin Denizi'nde sular her an kaynayabilir. İşte bu çerçevede, savaş uçakları karşılıklı önlemeler yaparken, Çinli kadın askerlerden dikkat çeken geçit töreni...

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Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı 3

Belli ki aylardır bu gösteriye hazırlanmışlar. Tiananmen Meydanı çıktılarında ip gibiydiler...

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Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı 4

Meydanın bir başından geçit törenine başladılar..Sonuna kadar Çin disiplinini izlemeye gelenleri seyrettirdiler.

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Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı 5

Kırmızı Üniformalı kadın askerlerin geçit törenini izlemeye değerdi.

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Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı 6

Komutanlarını böyle selamladılar.

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Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı 7
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Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı 8

Tiananmen Meydanı işte böyle inlettiler.

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Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı 9

Uzun zaman bu gösteri için çalışıldığı her haliyle belli. Görüntüdeki gibi...

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Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı 10

Pasifik sular kaynamaya hazırken, yapılan bu gösteri dikkatleri Çin'in üzerine çekti.

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Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı 11

Tiananmen Meydanı'nda kadın askerler böyle geçti.

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Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı 12

Çin'de televizyonlar kadınların bu gövde gösterisini ekranlarına taşıdı.

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Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı 13
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Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı 14
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