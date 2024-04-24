Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı

Pasifikte sular ısınırken, Tiananmen Meydanı'ndı Çin kadın askerleriyle boy gösterdi.
Pasifik ve Doğu Çin Denizi'nde sular her an kaynayabilir. İşte bu çerçevede, savaş uçakları karşılıklı önlemeler yaparken, Çinli kadın askerlerden dikkat çeken geçit töreni...
Belli ki aylardır bu gösteriye hazırlanmışlar. Tiananmen Meydanı çıktılarında ip gibiydiler...
Meydanın bir başından geçit törenine başladılar..Sonuna kadar Çin disiplinini izlemeye gelenleri seyrettirdiler.
Kırmızı Üniformalı kadın askerlerin geçit törenini izlemeye değerdi.
Komutanlarını böyle selamladılar.
Tiananmen Meydanı işte böyle inlettiler.
Uzun zaman bu gösteri için çalışıldığı her haliyle belli. Görüntüdeki gibi...
Pasifik sular kaynamaya hazırken, yapılan bu gösteri dikkatleri Çin'in üzerine çekti.
Tiananmen Meydanı'nda kadın askerler böyle geçti.
Çin'de televizyonlar kadınların bu gövde gösterisini ekranlarına taşıdı.