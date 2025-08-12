Çin kanola ihracatına ek vergi getirdi

Çin, Kanada ile olan ticari gerilimini yeni bir seviyeye taşıdı. Uzun süredir devam eden ticari anlaşmazlıklar, Çin'in Kanada'dan yapılan kanola ithalatına ek vergi getirmesiyle daha da derinleşti. Çin Ticaret Bakanlığı'nın duyurduğu bu karar, küresel tarım piyasalarını sarsarken, iki ülke arasındaki ilişkileri de çıkmaza soktu. Bu durum, Kanada'nın en önemli tarım ürünlerinden biri olan kanola ticaretinin geleceği hakkında soru işaretleri doğuruyor.

KANADA'NIN CAN DAMARI: KANOLA TİCARETİ

Kanada, küresel ölçekte en büyük kolza tohumu, yani yerel adıyla kanola ihracatçılarından biri olarak biliniyor. Ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip olan bu tarım ürünü, aynı zamanda Çin gibi büyük pazarlar için de vazgeçilmez bir hammadde kaynağı konumunda. Ancak son yıllarda Çin'in uyguladığı çeşitli ticari kısıtlamalar, Kanada'nın kanola ihracatını ciddi şekilde olumsuz etkiledi.

TİCARİ GERİLİMDE YENİ BİR DÖNEMEÇ

Çin Ticaret Bakanlığı, Kanada'dan ithal edilen kanola ürünlerinin damping yaptığını iddia eden bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın ön kararına göre, Çin, Kanada menşeli kanola ithalatına 14 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 75,8 oranında ek vergi uygulayacağını açıkladı. Bu beklenmedik ve sert karar, iki ülke arasındaki ticari çatışmanın bir sonucu olarak görülüyor. Çin'in bu hamlesi, sadece Kanada'yı değil, aynı zamanda uluslararası tarım emtia piyasalarını da etkiledi.

KÜRESEL PİYASALARDA ŞOK ETKİSİ

Çin'in ek vergi kararının duyurulmasının ardından, New York'taki vadeli işlem piyasalarında sert düşüşler yaşandı. Kanola vadeli işlem kontratları yüzde 6,6 oranında değer kaybederek Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların ve piyasa uzmanlarının kararın küresel kanola ticaret akışlarını ciddi şekilde bozacağı endişesini taşıdığını gösteriyor. Analistler, Çin'in kararının, sadece kanola değil, aynı zamanda diğer yağlı tohum piyasalarını da etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

TİCARİ SAVAŞIN ARKA PLANI VE GELECEK SENARYOLARI

Çin ve Kanada arasındaki ticari anlaşmazlıklar, yıllardır süren diplomatik gerilimlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Çin'in bu son kararı, Kanada'ya uygulanan bir dizi kısıtlamanın en sonuncusu olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bu durumun küresel ticaret dinamiklerini değiştirebileceği ve diğer ülkeler arasında da benzer korumacı politikaların tetikleyebileceği konusunda endişelerini dile getiriyor. Kanada'nın bu karara nasıl bir karşılık vereceği ise merakla bekleniyor. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geleceği, şimdilik belirsizliğini koruyor.