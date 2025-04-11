Çin mallarına yüzde 100 vergi çağrısı

Kaynak: DHA
Çin mallarına yüzde 100 vergi çağrısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çin mallarına en az yüzde 100 ilave vergi getirilmesi gerektiğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin ile ticari ilişkilerdeki dengesizliğe dikkat çekti.

Destici, "Biz Çin'den yaklaşık 44 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz ve yaklaşık sadece 3,5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz yani satış yapıyoruz. Cari açığımızın neredeyse tamamı (40 milyar dolar üzeri) bu dengesizlikten kaynaklanıyor. Çin'den, petrol, doğal gaz ya da elektrik almıyoruz. Çin'den aldığımız malların tümünü ülkemizde üretebiliriz ya da başka yerlerden alabiliriz. Çin'in Doğu Türkistan'da gerçekleştirdiği zulüm bitene kadar bu konuda ithalatı durdurmalı, Çin mallarına en az yüzde 100 ilave vergi konulmalıdır" dedi.

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