Çin Merkez Bankası orta vadeli faiz oranını değiştirmedi

İstikrarlı Orta Vadeli Borç Verme Fonu (MLF), piyasa beklentileriyle uyumlu bir görüntü arz ediyor. Çünkü borç verenlerdeki daralan faiz marjları ve Çin'in zayıf para birimi, Pekin'in parasal genişlemeyi kullanarak tökezleyen ekonomiyi destekleme yeteneğini sınırlamaya devam ediyor. Bu arada, Çin Merkez Bankası finansal sistemde paranın atıl kalmasını önlemek için çalışıyor.

Çin Halk Bankası (PBOC), bazı finans kuruluşlarına verilen 100 milyar yuanlık (13,8 milyar dolar) bir yıllık MLF kredilerinin faiz oranını önceki operasyona göre %2,50'de sabit tuttuğunu duyurdu.

Bu ay sona erecek olan 103 milyar yuanlık MLF kredisiyle birlikte, operasyon sonucunda bankacılık sisteminden net 3 milyar yuanlık fon çekildi. Merkez bankası ayrıca yedi günlük ters repo yoluyla 129 milyar yuan enjekte ederken, borçlanma maliyetlerini yüzde 1,80 seviyesinde sabit tuttu.

Çin yuanı, diğer ekonomilere kıyasla nispeten düşük getiri oranlarının baskısı altında, bu yıl şimdiye kadar yeniden canlanan ABD doları karşısında %2,3 değer kaybetti. Çin Merkez Bankası, piyasa katılımcılarının kısa vadeli piyasa faiz oranlarını yedi günlük ters repo oranı civarında bir aralıkta sınırlandırmasını beklediği yeni bir nakit yönetim aracı tanıttı.

PBOC Başkanı Pan Gongsheng, yakın zamanda faiz oranının "temelde ana politika faizi işlevini yerine getirdiğini" belirtti.

Çin Merkez Bankası (PBOC) yaptığı açıklamada, ters repo operasyonuyla sağlanan nakit enjeksiyonunun vergi ödemeleri gibi faktörleri dengelemek için yapıldığını, MLF kredilerinin ise "finans kurumlarının talebini tam olarak karşıladığını" söyledi. Merkez bankası destekli Financial News, sektör uzmanlarına dayanarak, faiz oranlarının ayarlanması için hala aşağı yönlü alan olduğunu, ancak ticari bankalardaki net faiz marjlarının iç kısıtlaması ve para biriminin değerinin dış kısıtlamasıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.