Çin Merkez Bankası’ndan beklenmedik hamle

Cuma günü açıklanan veriler kapsamında, Çin Merkez Bankası'nın elindeki altın rezervi mayıs ayında değişmeyerek 72,80 milyon ons seviyesinde bıraktı.

PBOC'nin altın talebi, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin rezervlerini çeşitlendirmeye ve para birimindeki değer kaybına karşı korunmaya çalıştığı bir dönemde gelen hamle oldu.

Spot altın PBOC verisi sonrasında yüzde 1,1'e kadar geriledi. Altın, güçlü merkez bankası alımlarının desteğiyle Mayıs ayında ons başına 2.450 doların üzerine tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

PBOC, marttaki 160 bin ons ve şubattaki 390 bin ons düzeyinden Nisan ayında 60 bin ons satın aldı. Bu arada ülkenin nisan ayındaki ithalatı önceki aya oranla yüzde 30 düşüş kaydetti.