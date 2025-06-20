Çin Merkez Bankası'nın faiz kararı borsada belirsizliği arttırdı

Çin’de hisse senetleri haftayı düşüşle kapattı. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 3.360 puanın altına indi. Şıncın Bileşeni ise yüzde 0,3 düşüşle 10.020 seviyesine çekildi. Bu zayıf performansın temelinde, Çin Merkez Bankası'nın gösterge kredi faizlerini değiştirmeme kararı yer aldı. Banka, bir yıllık ve beş yıllık kredi faizlerini sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 3,5 seviyelerinde sabit tuttu. Geçtiğimiz ay, ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşılık olarak bu oranlarda 10 baz puanlık bir indirim yapılmıştı.

Yatırımcılar, bu hafta düzenlenen Lujiazui Forumu'ndan somut bir teşvik mesajı çıkmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak olan Çin Komünist Partisi Politbüro toplantısına çevrilmiş durumda. Ekonomik destek beklentisi giderek artarken, birçok büyük şirketin hisseleri de sert şekilde geriledi. Özellikle Victory Giant yüzde 3,7, Shenzhen Forms yüzde 6,3, Wus Printed yüzde 3,1, Eoptolink Technology yüzde 2,6 ve Hengbao Co yüzde 3,4 değer kaybetti.