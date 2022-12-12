13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin 'mobil seyahat kartı' uygulamasını kaldırıyor

Çin 'mobil seyahat kartı' uygulamasını kaldırıyor

Çin, COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin yeni bir işareti olarak, ülke içi seyahat etmek için zorunlu olan "mobil seyahat kartı" uygulamasının yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 22:50
Takip Et

Çin 'mobil seyahat kartı' uygulamasını kaldırıyor

Çin 'mobil seyahat kartı' uygulamasını kaldırıyor
+
Aa
-

Uygulamanın resmi WeChat hesabından yayımlanan açıklamaya göre, yeni COVID-19 düzenlemeleri uyarınca mobil seyahat kartı yarından itibaren çevrim dışı olacak.

Ülke içi seyahatlerde gösterilmesi zorunlu olan mobil seyahat kartı, önceleri son 7 ila 14 gündeki seyahat geçmişine ve vaka görülen "yüksek riskli" ve "orta düzey riskli" bölgelerde bulunup bulunmadığına dair bilgileri içeriyordu.

İlk kez 29 Şubat 2020'de hizmete giren uygulama, salgının ilk aylarından bu yana Çin'de seyahatlerin değişmez unsuru haline gelmişti.

Mobil seyahat kartında risk uyarısı olması vatandaşların seyahatlerinin engellenmesine ve seyahat edilen yerden yaşadığı şehre dönememesine yol açıyordu.

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Salgın Koruma ve Kontrol Mekanizması, 7 Aralık'ta COVID-19 tedbirlerinin uygulanmasında benimsenecek yeni yaklaşımı duyurmuştu.

Yeni uygulamada, geniş çaplı kapanma, merkezi karantina, seyahat yasakları gibi kısıtlamaların terk edileceği bilgisi verilmişti.

Yeni yaklaşım, Çin'in "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerinde değişime gideceğinin en güçlü işareti olmuştu.

Karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyordu.

Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken, Çin'de salgının başından beri başvurulan kısıtlayıcı tedbirler sürdürülüyordu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
2
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
3
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
4
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
5
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
6
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
7
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Ayvalık açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı
﻿Ayvalık açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı
﻿Ayvalık açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı
﻿İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sanığa hapis cezası
﻿İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sanığa hapis cezası
﻿İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sanığa hapis cezası
﻿Artvin’de köy muhtarının cansız bedeni kaza yerinden 2 kilometre uzakta bulundu
﻿Artvin’de köy muhtarının cansız bedeni kaza yerinden 2 kilometre uzakta bulundu
﻿Artvin’de köy muhtarının cansız bedeni kaza yerinden 2 kilometre uzakta bulundu
﻿AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşamadı
﻿AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşamadı
﻿AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşamadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.