22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çinli şirket mRNA aşısı için onay aldı

Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın, Kovid-19'a karşı geliştirdiği, formülünde mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) içeren aşı adayının insanlar üzerinde denenmesine izin verildi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 17:14
Takip Et

Çin mRNA aşısı için onay aldı

Çinli şirket mRNA aşısı için onay aldı
+
Aa
-

Şirketten yapılan açıklamada, Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinin, aşı adayının klinik denemelerine onay verdiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Omicron varyantı model alınarak hazırlanan aşı adayının, virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan diken proteini hedef alan genetik olarak tasarlanmış bir antijen içerdiği, bağışıklık sistemini uyararak virüsü etkisiz kılan antikorları canlandırmayı amaçladığı belirtildi.

Klinik denemelerin en kısa sürede başlayacağı kaydedilen açıklamada, aşının imalatı için Şanghay şehrinin Ciading ilçesinde yılda 2 milyar doz üretim kapasitesine sahip bir tesis kurulduğu kaydedildi. Sinopharm, Kovid-19 salgının başlamasının ardından aşı geliştirme çalışmalarına öncülük eden şirketlerden biri olmuştu. Şirketin, formülünde orijinal virüsün etkisizleştirilmiş bir halini içeren inaktif aşısı, acil kullanım onayı almıştı.

Çin ana karasında halen inaktif, protein alt-birim ve virüs vektörü yöntemleri ile geliştirilen 8 tip aşı kullanılıyor. Ülkede mRNA tipi aşıların kullanımına henüz onay verilmezken Biontech ve Moderna'nın aşıları Hong Kong ve Makau özel idari bölgelerinde uygulanıyor.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Çin'de Sinopharm'dan önce 6 mRNA aşı adayına klinik deneme için onay verilmiş, bunlardan bazıları insanlar üzerinde denenmeye başlanmıştı.
Bir aşının yaygın kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

AA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
2
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
3
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
4
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
5
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
6
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
7
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿ABD’de silahlı saldırıda can kaybı 10’a yükseldi
﻿ABD’de silahlı saldırıda can kaybı 10’a yükseldi
﻿ABD’de silahlı saldırıda can kaybı 10’a yükseldi
﻿Boğazda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
﻿Boğazda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
﻿Boğazda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
﻿Otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
﻿Otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
﻿Otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
﻿Şarkıların Cumhuriyeti
﻿Şarkıların Cumhuriyeti
﻿Şarkıların Cumhuriyeti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.