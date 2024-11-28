Çin ordusunda yolsuzluk buhranı: General görevinden alındı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun önemli isimlerinden General Miao Hua, “ciddi disiplin ihlalleri” gerekçesiyle görevden alındı. Çin Savunma Bakanlığı’nın perşembe günü yaptığı açıklamada, bu ifadenin genellikle yolsuzluk vakalarını ifade ettiği belirtildi. Miao’nun liderlik ettiği bölüm, parti ideolojisinin ordu içinde yayılması ve askeri personel seçimlerinden sorumluydu. Bu nedenle, onun pozisyonu siyasi bağlılık açısından kritik bir öneme sahipti.

Miao’nun görevden alınması, Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2012’de başlattığı yolsuzlukla mücadele kampanyasının son halkası olarak dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında daha önce de birçok üst düzey asker, bürokrat ve savunma sanayi yöneticisi görevlerinden alındı. 2023 yılında Savunma Bakanı Li Shangfu’nun yanı sıra, selefi Wei Fenghe de aynı gerekçeyle Komünist Parti’den ihraç edilmişti.

Xİ JİNPİNG VE ORDU ÜZERİNDEKİ GÜVEN KRİZİ

Xi Jinping’in ordu liderliğine karşı duyduğu güvensizlik, bu son olayla bir kez daha gündeme geldi. Washington merkezli Asia Society Policy Institute’dan Neil Thomas’a göre, Miao’ya yönelik soruşturma, ordudaki yolsuzluğa karşı bir ceza niteliği taşısa da Xi’nin ordunun üst kademelerine olan güven eksikliğini yansıtıyor. Bu durumun, Çin’in askeri müdahalelere başvurma olasılığını, özellikle Tayvan’a karşı, düşürdüğü ifade ediliyor.

Merkezi Askeri Komisyon üyesi olarak Miao Hua’nın rolü, Savunma Bakanı Dong Jun’un uluslararası arenadaki temsil görevinden daha etkili bir konumda bulunuyor. Ancak Çin, Dong Jun’a yönelik Financial Times’ın yayınladığı yolsuzluk iddialarını reddederek dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı.

HALKIN DESTEĞİ

Xi Jinping’in yolsuzlukla mücadele kampanyası, Çin halkı arasında büyük destek görüyor. 2012’den bu yana yaklaşık beş milyon kişi bu kampanya kapsamında cezalandırıldı. Uzmanlar, Çin ordusunun düşük maaşlar ve geniş çaplı gelir elde etme fırsatları nedeniyle yolsuzluğa yatkın olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda, son yıllarda üst üste gelen operasyonlar, Xi’nin hem halk desteğini artırmaya hem de siyasi rakiplerini etkisiz hale getirmeye yönelik stratejik bir araç olarak yorumlanıyor.

Xi’nin kararlılığı, yolsuzlukla mücadelede somut adımlar attığını gösterirken, ordu içindeki sarsıntılar Çin’in askeri gücünü ve siyasi istikrarını nasıl etkileyecek, merakla bekleniyor.