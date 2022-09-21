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Çin ortam tespit çalışmaları için uzaya yeni uydu fırlattı

Yunhai-1 03 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor. 

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 09:55
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Çin ortam tespit çalışmaları için uzaya yeni uydu fırlattı

Çin ortam tespit çalışmaları için uzaya yeni uydu fırlattı
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Çin, Çarşamba günü yeni bir uyduyu ülkenin kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi ve planlanan yörüngeye yerleştirdi.

438'inci görevindeydi
Yunhai-1 03 uydusu, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi tarafından Beijing saatiyle 07.15'te (TSİ 02.15) yörüngeye gönderildi.

Uydu temel olarak atmosfer, deniz ve uzay ortamlarının tespiti, afet önleme ve hafifletme ile bilimsel deneylerde kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş roket ailesinin 438. göreviydi.

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