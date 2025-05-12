Çin otomobil pazarında hızlı yükseliş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çin otomobil pazarında hızlı yükseliş

Çin'de otomobil satışları nisan ayında yükselişe geçti, pazarın yarısını elektrikli araçlar oluşturdu.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre, Çin'de toplam araç satışları 2025 yılının Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,8 artarak 2,59 milyon adede ulaştı. Mart ayında kaydedilen %8,2'lik artıştan sonra gelen bu yükseliş, ülkede otomotiv sektöründeki toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor. Ancak aylık bazda değerlendirildiğinde satışlar mart ayına kıyasla %11,2 oranında düştü.

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ELEKTRİKLİ ARAÇLAR PAZARIN YARISINI AŞTI

Yeni enerji araçları (NEV) segmentinde ise büyüme çok daha dikkat çekici. Nisan ayında NEV satışları %44,2 artışla 1,226 milyon adede ulaştı. Bu rakam, yeni araç satışlarının %47,3'ünü oluşturdu. Böylece Çin’de satılan her iki araçtan biri elektrikli ya da hibrit oldu. NEV’lerde bu, art arda ikinci aylık yükseliş anlamına geliyor.

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YILIN İLK DÖRT AYINDA GÜÇLÜ PERFORMANS

2025’in ilk dört ayında toplam araç satışları %10,8 artarak 10,06 milyon adede çıktı. Aynı dönemde NEV satışları ise %46,2’lik büyük bir sıçrama kaydetti. CAAM’ın yıl sonu beklentilerine göre, 2025 sonunda toplam araç satışlarının %4,7 artışla 32,9 milyon adede ulaşması bekleniyor. NEV pazarının ise %24,4 artarak 16 milyon adede ulaşacağı öngörülüyor.

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GEÇEN YILIN GERİSİNDE AMA UMUTLU

2024 yılında Çin’de toplam araç satışları %4,5 artışla 31,436 milyon adede çıkmıştı. Ancak bu oran, 2023’teki %12’lik büyümenin oldukça altında kalmıştı. 2025 yılındaki daha düşük ancak istikrarlı artış beklentisi, küresel arz zinciri toparlanırken Çin’in otomotiv sektöründe sürdürülebilir bir büyüme hedeflediğini ortaya koyuyor.

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