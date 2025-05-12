Çin otomobil pazarında hızlı yükseliş

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre, Çin'de toplam araç satışları 2025 yılının Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,8 artarak 2,59 milyon adede ulaştı. Mart ayında kaydedilen %8,2'lik artıştan sonra gelen bu yükseliş, ülkede otomotiv sektöründeki toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor. Ancak aylık bazda değerlendirildiğinde satışlar mart ayına kıyasla %11,2 oranında düştü.

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ELEKTRİKLİ ARAÇLAR PAZARIN YARISINI AŞTI

Yeni enerji araçları (NEV) segmentinde ise büyüme çok daha dikkat çekici. Nisan ayında NEV satışları %44,2 artışla 1,226 milyon adede ulaştı. Bu rakam, yeni araç satışlarının %47,3'ünü oluşturdu. Böylece Çin’de satılan her iki araçtan biri elektrikli ya da hibrit oldu. NEV’lerde bu, art arda ikinci aylık yükseliş anlamına geliyor.

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YILIN İLK DÖRT AYINDA GÜÇLÜ PERFORMANS

2025’in ilk dört ayında toplam araç satışları %10,8 artarak 10,06 milyon adede çıktı. Aynı dönemde NEV satışları ise %46,2’lik büyük bir sıçrama kaydetti. CAAM’ın yıl sonu beklentilerine göre, 2025 sonunda toplam araç satışlarının %4,7 artışla 32,9 milyon adede ulaşması bekleniyor. NEV pazarının ise %24,4 artarak 16 milyon adede ulaşacağı öngörülüyor.

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GEÇEN YILIN GERİSİNDE AMA UMUTLU

2024 yılında Çin’de toplam araç satışları %4,5 artışla 31,436 milyon adede çıkmıştı. Ancak bu oran, 2023’teki %12’lik büyümenin oldukça altında kalmıştı. 2025 yılındaki daha düşük ancak istikrarlı artış beklentisi, küresel arz zinciri toparlanırken Çin’in otomotiv sektöründe sürdürülebilir bir büyüme hedeflediğini ortaya koyuyor.