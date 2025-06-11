Çin otomotiv sanayisinde çift haneli büyüme rüzgarı

Kaynak: Haber Merkezi
Çin otomotiv sanayisinde çift haneli büyüme rüzgarı

Çin otomobil pazarı, Mayıs 2025'te dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Yeni enerji araçlarının öncülüğünde toplam satışlar çift haneli artış göstererek sektörde iyimser bir tablo çizdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği CAAM verilerine göre, Çin'de araç satışları Mayıs 2025'te bir önceki yıla göre %11,2 artışla 2 milyon 686 bin adede ulaştı. Bu yükseliş, Nisan ayındaki %9,8'lik artışın ardından otomotiv sektöründeki ivmenin sürdüğünü gösteriyor.

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YENİ NESİL ARAÇLAR PAZARI SÜRÜKLÜYOR

Özellikle yeni enerji araçları NEV'ler, Mayıs ayında %36,9'luk önemli bir sıçrama yaparak 1 milyon 307 bin adet satışa ulaştı. Bu, art arda üçüncü aylık artış olarak kaydedildi ve NEV'lerin toplam yeni araç satışlarındaki payı %48,7'ye yükseldi. Yılın ilk beş ayına bakıldığında, toplam otomobil satışları %10,9 artışla 12 milyon 750 bin adede ulaşırken, NEV satışları %44'lük rekor bir artışla 5 milyon 610 bin adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde NEV'ler, toplam yeni otomobil satışlarının %44'ünü oluşturdu.

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Aylık bazda incelendiğinde, Nisan ayındaki %11,2'lik düşüşün ardından Mayıs ayında toplam otomobil satışları %3,7 artış göstererek toparlanma sinyalleri verdi. CAAM, 2025 yılı için toplam otomobil satışlarının %4,7 artışla 32 milyon 900 bin adede ulaşmasını bekliyor. Aynı dönemde NEV satışlarının %24,4'lük bir yükselişle 16 milyon adede ulaşması öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl, toplam araç satışları %4,5 artışla 31 milyon 436 bin adet olmuş, bu da 2023'teki %12'lik keskin artışa kıyasla daha ılımlı bir büyüme kaydetmişti.

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