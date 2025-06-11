Çin otomotiv sanayisinde çift haneli büyüme rüzgarı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği CAAM verilerine göre, Çin'de araç satışları Mayıs 2025'te bir önceki yıla göre %11,2 artışla 2 milyon 686 bin adede ulaştı. Bu yükseliş, Nisan ayındaki %9,8'lik artışın ardından otomotiv sektöründeki ivmenin sürdüğünü gösteriyor.

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Özellikle yeni enerji araçları NEV'ler, Mayıs ayında %36,9'luk önemli bir sıçrama yaparak 1 milyon 307 bin adet satışa ulaştı. Bu, art arda üçüncü aylık artış olarak kaydedildi ve NEV'lerin toplam yeni araç satışlarındaki payı %48,7'ye yükseldi. Yılın ilk beş ayına bakıldığında, toplam otomobil satışları %10,9 artışla 12 milyon 750 bin adede ulaşırken, NEV satışları %44'lük rekor bir artışla 5 milyon 610 bin adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde NEV'ler, toplam yeni otomobil satışlarının %44'ünü oluşturdu.

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Aylık bazda incelendiğinde, Nisan ayındaki %11,2'lik düşüşün ardından Mayıs ayında toplam otomobil satışları %3,7 artış göstererek toparlanma sinyalleri verdi. CAAM, 2025 yılı için toplam otomobil satışlarının %4,7 artışla 32 milyon 900 bin adede ulaşmasını bekliyor. Aynı dönemde NEV satışlarının %24,4'lük bir yükselişle 16 milyon adede ulaşması öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl, toplam araç satışları %4,5 artışla 31 milyon 436 bin adet olmuş, bu da 2023'teki %12'lik keskin artışa kıyasla daha ılımlı bir büyüme kaydetmişti.