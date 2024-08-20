Çin pas geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Çin pas geçti

Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasa beklentilerine paralel şekilde gösterge borç verme faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gitmedi.

Çinli bankalar, kâr marjlarının baskı altında kaldığı ve politika yapıcıların finansal kurumların sağlığına odaklandığı bir durumda gösterge kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek sabit bıraktı.

Çin Merkez Bankası (PBOC) tarafından yapılan açıklama kapsamında, bankalar temel kredi faiz oranlarını (loan prime rate-LPR) ağustos ayı için 1 sene vadede %3,35, 5 sene vadede %3,85 seviyesinde bıraktı.

PBOC Başkanı Pan Gongsheng geçen hafta hükümetin bu sene ki büyüme hedeflerine ulaşma noktasında kararlı olduğunu fakat bununla beraber yetkililerin “sert” tedbirler almaktan kaçınacağını belirtmişti.

Ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte hayal kırıklığı yaratması sonrasında PBOC neredeyse bir senedir ilk defa kısa vadeli politika faizini düşürmüş, daha sonra bankalar geçen ay LPR’leri 10’ar baz puan aşağı çekmişti.

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