Dünya savunma arenasında çığır açan bir gelişme yaşanıyor. Çin, Aralık 2025'ten itibaren Vietnam sınırındaki kritik geçiş noktalarını humanoid robotlarla donatmaya hazırlanıyor. Shenzhenli teknoloji devi UBTech Robotics'in öncülüğünde yürütülen 37 milyon dolarlık bu iddialı proje, bir ülkenin sınır güvenliğinde kitlesel humanoid robot kullanımı açısından küresel bir ilke imza atıyor.

ROBOTLAR VİETNAM SINIRINDA GÖREV YAPACAK

Walker S2 adlı model, otonom pil değiştirme sistemiyle kesintisiz 24 saat devriye atabilecek şekilde tasarlandı. Çin'in "ölümsüz asker" olarak nitelendirilen humanoid robot filosu, sınır hattında göreve başlıyor. Bilim kurgu sahnelerini aratmayan bu gelişme, küresel güvenlik tartışmalarını alevlendirdi.

Robotlar şu aşamada silahsız olarak konuşlandırılacak olsa da, ilerleyen dönemde silah entegrasyonu gündeme gelebilir. UBTech Robotics'in Walker S2 modeli, akıllı pil yönetimiyle non-stop operasyon kabiliyeti sunuyor.

Göreve çıkacak model UBTech Walker S2. 1.80 boyunda, 85 kg ağırlığında, 42 eklem serbestliği bulunan robotun en çarpıcı özelliği ise kendi kendine pil değiştiriyor.

ÖLÜMSÜZ ROBOT LAKABINI ALDI

Bu robotların en etkileyici yanı ise bağımsız pil değiştirme mekanizması. Robot, şarj ünitesine kendi başına yönelip tükenmiş pili çıkarıyor ve yenisini yerleştiriyor. Bu yenilik sayesinde "Ölümsüz Robot" lakabını alan cihaz, 24 saat boyunca aralıksız görev yapabiliyor.

Walker S2'nin sınır görevleri neler?

Yolcu karşılama

pasaport kontrolüne yardım

çok dilli rehberlik

Gece-gündüz devriye

Termal ve gece görüş kameralarıyla şüpheli takibi

UBTech CEO’su Zhou Jian dün yaptığı açıklamada ise, '2025 sonuna kadar 500 adet, 2026’da 5.000 adet, 2027’de ise tam 10.000 Walker S2 teslim edeceğiz. Ölçek ekonomisi sayesinde birim maliyet yüzde 70 düşecek. "Shenzhen ve Shanghai’daki fabrikalar üç vardiya çalışıyor. Şirketin sipariş defteri şu an 1,1 milyar yuanın (155 milyon USD) üzerinde)' ifadelerini kullandı.

Çinli kaynaklara göre ise Walker S2’lerin bir sonraki test alanı Hainan Adası’ndaki deniz üsleri ve Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı yapay adalar olacak. Çin, insan askerlerin yapmaktan çekindiği veya yapamadığı işleri artık robotlara yaptırıyor.

Ve bunu Vietnam sınırında değil, çok yakında Pasifik’in tam ortasında da yapacak gibi görünüyor. Gözler artık 2026’da…