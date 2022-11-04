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Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek? Çin roketi ne zaman düşecek?

Çin’den fırlatılan 23 tonluk dev roket Long March 5B'nin dünyaya düşecek olması kamuoyunda endişelere sebep olurken roketin nereye düşeceği ise merak konusu. Roketin nereye düşeceği bilinmezken ihtimaller arasında Türkiye’de yer alıyor. Peki, Çin roketi ne zaman düşecek? Çin roketi Türkiye’ye mi düşecek?

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 13:33
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Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek? Çin roketi ne zaman düşecek?

Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek? Çin roketi ne zaman düşecek?
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Çin’in Cadılar Bayramı’nda uzaya fırlatılan 23 tonluk dev roketi Long March 5B'nin dünyada nereye düşeceği merak ediliyor. Uzmanlar roketin dünya atmosferine kontrolsüz bir giriş yapmasını beklediklerini açıkladı.

Dev roketin Long March 5B'nin, TSİ yarın sabah 05.21-06.50 saatleri arasında Dünya’ya dönmesi beklenirken nereye düşeceği bilinmiyor. Fakat ihtimaller arasında Türkiye’de var.

DAHA ÖNCE DE DÜŞTÜ

Çin’in uzay araçlarının parçaları üç yıl içinde beşinci kez dünya’ya düştü. Bunlardan en dikkat çekeni 8 Mayıs 2021 yılında gerçekleşeniydi. 18 tonluk bir roket Hint Okyanusu’na düştü. Ancak bölgedeki köyler dağılan enkaz parçaları yüzünden zarar gördü.

ÇİN ROKETİ NE ZAMAN DÜŞECEK?

Çin tarafından fırlatılan ve 10 Katlı bir bina yüksekliğine sahip olan roket gövdesinin 5 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde yeryüzüne düşmesi bekleniyor.

TÜRKİYE UZAY AJANSI’NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Uzay Ajansı, Çin’e ait Long March 5B isimli fırlatma aracının Türkiye’ye düşeceği yönünde çıkan haberler üzerine resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çin makamları ile iletişim halinde olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada “Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) olarak Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ile iletişim halinde olduğumuzu ve karışıklığa meydan vermemek adına resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı hususunu bilgilerinize arz ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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